إلهام شاهين: قريبا نبارك للشعب الفلسطيني ونحتفل بدولة حرة عاصمتها القدس

(MENAFN
- Youm7) وجهت النجمة إلهام شاهين من خلال اليوم السابع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة للفلسطينيين، قائلة:" لكل أهل فلسطين ربنا معاكم والله يرحم الشهداء وإن شاء الله نبارك لكم قريبا بالنصر ونحتفل بفلسطين دولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس، هذا حلم نحلم به وإن شاء الله يتحقق ربنا معاكم ويقويكم وينصركم بإذن الله".
يوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويجسد اليوم ذكرى فضيحة التقسيم المجحف للأراضى الفلسطينية فى القرار 181 بالأمم المتحدة، لصالح عصابة الحركة الصهيونية فى عام 1947، القرار الذى تم رفضه عربيا، وكانت مصر على رأس تلك الدول، فمنذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التي تستهدف ضياع الحق الفلسطيني، كانت الدولة المصرية تقف بالمرصاد، جهود استمرت مع تعاقب الرؤساء المصريين حتى يومنا هذا فى مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.
وعلى مدار أكثر من 5 عقود، لعبت مصر دون غيرها من العرب، دورا تاريخيا وملهما للعديد من البلدان فى القضية الفلسطينية، ونجحت فى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين فى حروب ست شنتها إسرائيل تساقط فيها عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين.
منذ عام 2008، لعبت القاهرة دور الوسيط بين طرفى الصراع، فى حروب سنوات (2008، 2012، 2014، 2021، 2022 ، 2023)، فخلال حرب "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية وبذلت مصر جهودا حثيثة مع جميع الأطراف لمنع انفجار الموقف آنذاك، وفى حرب "عامود السحاب" عام 2012 نجحت مصر للتوصل لهدنة من خلال لعب دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل، وفى عام 2014 تم وقف العــدوان الإسرائيلي بموجــب مبــادرة مصريــة. وعقـد مؤتمـر إعـادة إعمـار غـزة فـي القاهـرة برعايـة الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي ومشـاركة 50 منظمـة وحكومـة، حيـث تعهـدت الـدول المشـاركة بتقديـم 4.5 مليـارات دولار للفلسـطينيين.
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