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إلهام شاهين: قريبا نبارك للشعب الفلسطيني ونحتفل بدولة حرة عاصمتها القدس

11/29/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت النجمة إلهام شاهين من خلال اليوم السابع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة للفلسطينيين، قائلة:" لكل أهل فلسطين ربنا معاكم والله يرحم الشهداء وإن شاء الله نبارك لكم قريبا بالنصر ونحتفل بفلسطين دولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس، هذا حلم نحلم به وإن شاء الله يتحقق ربنا معاكم ويقويكم وينصركم بإذن الله".



يوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويجسد اليوم ذكرى فضيحة التقسيم المجحف للأراضى الفلسطينية فى القرار 181 بالأمم المتحدة، لصالح عصابة الحركة الصهيونية فى عام 1947، القرار الذى تم رفضه عربيا، وكانت مصر على رأس تلك الدول، فمنذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التي تستهدف ضياع الحق الفلسطيني، كانت الدولة المصرية تقف بالمرصاد، جهود استمرت مع تعاقب الرؤساء المصريين حتى يومنا هذا فى مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.



وعلى مدار أكثر من 5 عقود، لعبت مصر دون غيرها من العرب، دورا تاريخيا وملهما للعديد من البلدان فى القضية الفلسطينية، ونجحت فى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين فى حروب ست شنتها إسرائيل تساقط فيها عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين.



منذ عام 2008، لعبت القاهرة دور الوسيط بين طرفى الصراع، فى حروب سنوات (2008، 2012، 2014، 2021، 2022 ، 2023)، فخلال حرب "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية وبذلت مصر جهودا حثيثة مع جميع الأطراف لمنع انفجار الموقف آنذاك، وفى حرب "عامود السحاب" عام 2012 نجحت مصر للتوصل لهدنة من خلال لعب دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل، وفى عام 2014 تم وقف العــدوان الإسرائيلي بموجــب مبــادرة مصريــة. وعقـد مؤتمـر إعـادة إعمـار غـزة فـي القاهـرة برعايـة الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي ومشـاركة 50 منظمـة وحكومـة، حيـث تعهـدت الـدول المشـاركة بتقديـم 4.5 مليـارات دولار للفلسـطينيين.


















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