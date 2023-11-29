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محمد كريم يشارك فى فيلم Judgment Of The Dead

11/29/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) تعاقد النجم المصري محمد كريم مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج الكبير Stuart Ford لبطولة فيلم
Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man،Moonfall ، Serenity ،war of the world ،Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.





محمد كريم




الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام التشويقية والخيالية بين الحاضر والماضي وهو ذو طابع مصري، ويعود اختار قصته بسبب اهتمام محمد كريم بالحضارة المصرية وإبرازها عالمياً وأهمية وتأثير مصر والحضارة الفرعونية، ويقدم كريم شخصية الدكتور شريف فايز عالم المصريات والآثار، والذي يجب عليه إنقاذ العالم والمرأة التى يحبها، بعد أن اكتشف قطعة أثرية تسببت فى إطلاق روح شر قديم.



وفى سياق متصل، ينتظر محمد كريم بدأ تصوير فيلم آيرون ريبون للمخرج
العالمي چارد مارزوسكي، ويلعب بطولته محمد كريم، حيث تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيل وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت عام 1924 على خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.



آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die، والذى حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات.












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