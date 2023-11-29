هل حقائب لويس فيتون مصنوعة من البلاستيك أم الجلد الطبيعي؟ جدل على التيك توك

(MENAFN
- Youm7)
شعر محبو حقائب العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون "بالصدمة بعد أن علموا أن العديد من الإكسسوارا باهظة الثمن التابعة للعلامة التجارية الفاخرة خاصة الحقائب الشهيرة التي تحمل حروف اسم العلامة التجارية مصنوعة من البلاستيك بدلاً من الجلد،
على الرغم من أن تكلفتها تصل إلى 2500 دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
حقيبة لويس فيتون
اندلع جدل حاد بعد أن شاركت Luxe Collective ، وهي منصة خاصة لإعادة بيع الحقائب الفاخرة ومقرها ليفربول، مقطع فيديو على "التيك توك "تسأل: "هل منتجات لويس فويتون مصنوعة من البلاستيك؟"
وفي المقطع، أوضح المؤسس المشارك للشركة، بن جالاجر، 23 عامًا، أن العديد من منتجات LV مصنوعة بالفعل من قماش متين للغاية ومغطى بالبلاستيك.
حقيبة
وشكك المعلقون في السعر المرتفع للمنتجات التي تطرحها العلامة التجارية الشهيرة، الأمر الذى دفع الكثير لشراء نسخة مخادعة تشبه المنتجات الشهيرة.
على الرغم من أن أشهر الحقائب التي تحمل الحروف الأولى مصنوعة من القماش المطلي، إلا أن هناك الكثير من الخيارات الفاخرة للأشخاص الذين يعشقون الجلود.
ويرى بعض المعلقين إنه طالما الحقيبة لم تكن مصنوعة من الجلد فمن المنطقي استبدالها بشراء حقائب يد المزيفة والتي تشبه الحقائب الأصلية، حيث كتب أحد الأشخاص، "وبعبارة أخرى، فقط قم بشرائها من موقع السلع المزيفة"، واعتقد البعض أن المادة المصنوع منها الحقيبة كان من المفترض أن تدوم إلى الأبد، حيث قال أحد الأشخاص: "لا يبدو أن المواد الحديثة متينة"، وأشار الآخر إلى "وجود الكثير من العيوب بالقماش المصمم منه الحقيبة"، ويرى البعض الآخر أن تغليف الحقيبة بالبلاستيك يساعد على حمايتها.
وبالبحث وجدت العديد من التقارير التي أشارت إلى أن حقائب لويس فويتون الجلدية مصنوعة بالفعل من البلاستيك وذلك بدافع الحفاظ على الثروة الحيوانية أو الدفاع عن حقوق الحيوان .
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