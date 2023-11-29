هل حقائب لويس فيتون مصنوعة من البلاستيك أم الجلد الطبيعي؟ جدل على التيك توك

شعر محبو حقائب العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون "بالصدمة بعد أن علموا أن العديد من الإكسسوارا باهظة الثمن التابعة للعلامة التجارية الفاخرة خاصة الحقائب الشهيرة التي تحمل حروف اسم العلامة التجارية مصنوعة من البلاستيك بدلاً من الجلد،

على الرغم من أن تكلفتها تصل إلى 2500 دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

حقيبة لويس فيتون





اندلع جدل حاد بعد أن شاركت Luxe Collective ، وهي منصة خاصة لإعادة بيع الحقائب الفاخرة ومقرها ليفربول، مقطع فيديو على "التيك توك "تسأل: "هل منتجات لويس فويتون مصنوعة من البلاستيك؟"

وفي المقطع، أوضح المؤسس المشارك للشركة، بن جالاجر، 23 عامًا، أن العديد من منتجات LV مصنوعة بالفعل من قماش متين للغاية ومغطى بالبلاستيك.

حقيبة

وشكك المعلقون في السعر المرتفع للمنتجات التي تطرحها العلامة التجارية الشهيرة، الأمر الذى دفع الكثير لشراء نسخة مخادعة تشبه المنتجات الشهيرة.

على الرغم من أن أشهر الحقائب التي تحمل الحروف الأولى مصنوعة من القماش المطلي، إلا أن هناك الكثير من الخيارات الفاخرة للأشخاص الذين يعشقون الجلود.

ويرى بعض المعلقين إنه طالما الحقيبة لم تكن مصنوعة من الجلد فمن المنطقي استبدالها بشراء حقائب يد المزيفة والتي تشبه الحقائب الأصلية، حيث كتب أحد الأشخاص، "وبعبارة أخرى، فقط قم بشرائها من موقع السلع المزيفة"، واعتقد البعض أن المادة المصنوع منها الحقيبة كان من المفترض أن تدوم إلى الأبد، حيث قال أحد الأشخاص: "لا يبدو أن المواد الحديثة متينة"، وأشار الآخر إلى "وجود الكثير من العيوب بالقماش المصمم منه الحقيبة"، ويرى البعض الآخر أن تغليف الحقيبة بالبلاستيك يساعد على حمايتها.

وبالبحث وجدت العديد من التقارير التي أشارت إلى أن حقائب لويس فويتون الجلدية مصنوعة بالفعل من البلاستيك وذلك بدافع الحفاظ على الثروة الحيوانية أو الدفاع عن حقوق الحيوان .