سنة أولى أمومة.. كيف تصبحين أماً جيدة وتعتنين بأطفالك وبنفسك؟

(MENAFN
- Youm7) أمهات كثيرات يشعرن بالقلق بمجرد تفكيرهن هل هن أمهات جيدات أم لا؟، ومتابعة الأمهات لمسئوليتهن تجاه أبنائهن تعتبر مهمة كبيرة، ولكن بخطوات متتابعة يمكنك أن تشعري بالثقة والقدرة على تحمل مسئولية أطفال ، وتحظى بأفضل تجربة مع ابنائك، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما ذكره موقع"
inspiringtip" فأول خطوة تبدأ من:
اهتمامك بصحتك
في جميع الأوقات تقدم الأم اهتمامها الأول بصحة أبنائها ومتابعة الكشف الطبي الدوري لهم، ولكن تتأخر بإجراء متابعتها الدورية والاهتمام بصحتها من أجل أولادها، ولكن الأمر يحتاج منها إلى الاهتمام كثيرا بصحتها حتى تستمتع برعاية ابنائها، والاهتمام بهم، وذلك من خلال المتابعة الطبية لحالتها الصحية وأخذ الفيتامينات الخاصة بها، وممارسة تمارين رياضية.
وضع قواعد أساسية
أن تتبع منهج منظم في أسلوب حياتها مع ابنائها، يساعدها على تحمل المسئولية، ومعرفة ما عليها من واجبات، ومساهمة ذلك في جعل مستواهم الدراسي والرياضي في تقدم.
قدوة
القدوة لا تكون فقط بتنفيذ التكاليف المهمة لأبنائك وانتظارهم حتى ينتهوا منها، ثم توبيخهم على أخطائهم أو الثناء على مجهودهم، وإنما أيضا بتعامل الأم وتصرفاتها في جميع الأمور بأفضل تصرف وبذلك تكوني قدوة لهم، عندما يشاهدون ويتابعون تصرفاتك ثم يقلدونك.
الأم قدوة لأبنائها المتابعة الجيدة
متابعة مستوى الأبناء، وتربيتهم تربية إيجابية ، هما أكثر الأشياء التي تحرص عليها الأمهات، لذلك يجب أن تترك لهم مساحة استكشاف ما حولهم حتى تساعدهم على تقوية خيالهم ليكونوا مبدعين ويتعلمون أشياء جديدة.
متابعة جيدة
تعلم قيمة الأشياء
تسعى الأمهات إلى تعليم أبنائها قيمة الأشياء ومعرفة كيف يحافظوا عليها، وهذا الأسلوب يعزز لديهم صفة التصرف بمرونة، وتحديد أهدافهم والسعى لتحقيقها وعدم الاستسلام.
تعلم قيمة الأشياء
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