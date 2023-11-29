سنة أولى أمومة.. كيف تصبحين أماً جيدة وتعتنين بأطفالك وبنفسك؟

MENAFN - Youm7) أمهات كثيرات يشعرن بالقلق بمجرد تفكيرهن هل هن أمهات جيدات أم لا؟، ومتابعة الأمهات لمسئوليتهن تجاه أبنائهن تعتبر مهمة كبيرة، ولكن بخطوات متتابعة يمكنك أن تشعري بالثقة والقدرة على تحمل مسئولية أطفال ، وتحظى بأفضل تجربة مع ابنائك، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما ذكره موقع"inspiringtip" فأول خطوة تبدأ من:

اهتمامك بصحتك

في جميع الأوقات تقدم الأم اهتمامها الأول بصحة أبنائها ومتابعة الكشف الطبي الدوري لهم، ولكن تتأخر بإجراء متابعتها الدورية والاهتمام بصحتها من أجل أولادها، ولكن الأمر يحتاج منها إلى الاهتمام كثيرا بصحتها حتى تستمتع برعاية ابنائها، والاهتمام بهم، وذلك من خلال المتابعة الطبية لحالتها الصحية وأخذ الفيتامينات الخاصة بها، وممارسة تمارين رياضية.





وضع قواعد أساسية

أن تتبع منهج منظم في أسلوب حياتها مع ابنائها، يساعدها على تحمل المسئولية، ومعرفة ما عليها من واجبات، ومساهمة ذلك في جعل مستواهم الدراسي والرياضي في تقدم.





قدوة

القدوة لا تكون فقط بتنفيذ التكاليف المهمة لأبنائك وانتظارهم حتى ينتهوا منها، ثم توبيخهم على أخطائهم أو الثناء على مجهودهم، وإنما أيضا بتعامل الأم وتصرفاتها في جميع الأمور بأفضل تصرف وبذلك تكوني قدوة لهم، عندما يشاهدون ويتابعون تصرفاتك ثم يقلدونك.





الأم قدوة لأبنائها المتابعة الجيدة

متابعة مستوى الأبناء، وتربيتهم تربية إيجابية ، هما أكثر الأشياء التي تحرص عليها الأمهات، لذلك يجب أن تترك لهم مساحة استكشاف ما حولهم حتى تساعدهم على تقوية خيالهم ليكونوا مبدعين ويتعلمون أشياء جديدة.

متابعة جيدة





تعلم قيمة الأشياء

تسعى الأمهات إلى تعليم أبنائها قيمة الأشياء ومعرفة كيف يحافظوا عليها، وهذا الأسلوب يعزز لديهم صفة التصرف بمرونة، وتحديد أهدافهم والسعى لتحقيقها وعدم الاستسلام.



تعلم قيمة الأشياء



