5 طرق مختلفة للبقاء دافئاً دون تشغيل المدفأة.. استمتع بالشتاء

(MENAFN
- Youm7) مع سيطرة الجو البارد على الأجواء بشكل مفاجئ، مما يجعل البعض يتوقع أن شتاء 2024 سيكون الأكثر برودة عما سبق، أول ما يفكر فيه الكثير هو اتباع أساليب تساعده على الشعور بالدفء والاستغناء بقدر الإمكان عن المدفأة، ولهذا نستعرض فى التقرير، بعض الطرق المختلفة التى تساعد على الشعور بالدفء في المنزل، وفقا لما نشره موقع "bobvila".
الدفاية لف النوافذ الخاصة بك بالفقاعات
تعد النوافذ من أكبر الأسباب التي تدخل البرودة للمنزل، ولهذا السبب من المهم عزلها بشكل صحيح، بقطع من غلاف الفقاعات لتتلاءم تماماً مع إطار النافذة، ورش طبقة رقيقة من الماء على النافذة، ثم اضغط على غلاف الفقاعات داخل الزجاج، ستسمح طبقة البلاستيك بدخول ضوء الشمس مع الحفاظ على دفء الغرفة.
سد مصدر تسريب الهواء
يعتبر تسرب الهواء مصدراً رئيسياً لفقد الحرارة، فكل ما عليك فحص المنزل، واستخدم وسائل الحماية من الطقس من خلال ملء الفجوات بحيث تظل الحرارة محصورة بالداخل، ويفضل استخدم السد للشقوق والفجوات الثابتة، خاصة حول إطارات النوافذ.
جهاز التدفئة دع ضوء الشمس يدخل
هذا هو أسهل شيء يمكنك القيام به لخفض فواتير التدفئة المنزلية ، يجب رفع الستائر وفتحها عندما تكون الشمس دافئة، من المهم بشكل خاص إبقاء أغطية النوافذ مفتوحة على النوافذ المواجهة للجنوب، لأنها تجلب شمس الظهيرة الدافئة، فقط تذكر أن تغلق ستائرك مرة أخرى ليلاً لتحافظ على الهواء الدافئ بالداخل حتى تعود الشمس فى اليوم التالى.
المشروبات الساخنة
قد تكون القهوة المثلجة أو الشاي المثلج هي مشروبك المفضل لمساعدتك على قضاء يومك، ولكن مع حلول فصل الشتاء، قد يكون الوقت قد حان للتحول إلى مشروب دافىء، مثل الكاكاو الساخن والشاي والقهوة وتمنحك جرعة الكافيين التي تحتاجها.
دفاية التجمع العائلي
يفضل ارتداء الملابس المناسبة للطقس، مثل الملابس الرياضية المصممة بأكمام طويلة وارتدي الجوارب والنعال في جميع أنحاء المنزل، إذا أمكن، وذلك مع التجمع العائلي الممزوج بالذكريات والضحك، والحكاوي، التي تنسي برودة الجو.
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