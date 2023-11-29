5 طرق مختلفة للبقاء دافئاً دون تشغيل المدفأة.. استمتع بالشتاء

MENAFN - Youm7) مع سيطرة الجو البارد على الأجواء بشكل مفاجئ، مما يجعل البعض يتوقع أن شتاء 2024 سيكون الأكثر برودة عما سبق، أول ما يفكر فيه الكثير هو اتباع أساليب تساعده على الشعور بالدفء والاستغناء بقدر الإمكان عن المدفأة، ولهذا نستعرض فى التقرير، بعض الطرق المختلفة التى تساعد على الشعور بالدفء في المنزل، وفقا لما نشره موقع "bobvila".

الدفاية لف النوافذ الخاصة بك بالفقاعات

تعد النوافذ من أكبر الأسباب التي تدخل البرودة للمنزل، ولهذا السبب من المهم عزلها بشكل صحيح، بقطع من غلاف الفقاعات لتتلاءم تماماً مع إطار النافذة، ورش طبقة رقيقة من الماء على النافذة، ثم اضغط على غلاف الفقاعات داخل الزجاج، ستسمح طبقة البلاستيك بدخول ضوء الشمس مع الحفاظ على دفء الغرفة.

سد مصدر تسريب الهواء

يعتبر تسرب الهواء مصدراً رئيسياً لفقد الحرارة، فكل ما عليك فحص المنزل، واستخدم وسائل الحماية من الطقس من خلال ملء الفجوات بحيث تظل الحرارة محصورة بالداخل، ويفضل استخدم السد للشقوق والفجوات الثابتة، خاصة حول إطارات النوافذ.

جهاز التدفئة دع ضوء الشمس يدخل

هذا هو أسهل شيء يمكنك القيام به لخفض فواتير التدفئة المنزلية ، يجب رفع الستائر وفتحها عندما تكون الشمس دافئة، من المهم بشكل خاص إبقاء أغطية النوافذ مفتوحة على النوافذ المواجهة للجنوب، لأنها تجلب شمس الظهيرة الدافئة، فقط تذكر أن تغلق ستائرك مرة أخرى ليلاً لتحافظ على الهواء الدافئ بالداخل حتى تعود الشمس فى اليوم التالى.

المشروبات الساخنة

قد تكون القهوة المثلجة أو الشاي المثلج هي مشروبك المفضل لمساعدتك على قضاء يومك، ولكن مع حلول فصل الشتاء، قد يكون الوقت قد حان للتحول إلى مشروب دافىء، مثل الكاكاو الساخن والشاي والقهوة وتمنحك جرعة الكافيين التي تحتاجها.

دفاية التجمع العائلي

يفضل ارتداء الملابس المناسبة للطقس، مثل الملابس الرياضية المصممة بأكمام طويلة وارتدي الجوارب والنعال في جميع أنحاء المنزل، إذا أمكن، وذلك مع التجمع العائلي الممزوج بالذكريات والضحك، والحكاوي، التي تنسي برودة الجو.