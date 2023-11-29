إشارات صادقة فى لغة الجسد بتقولك جوزك بيحبك ومبسوط من تصرفاتك

(MENAFN
- Youm7) تقع الزوجة أحياناً في حيرة من معرفة رأى زوجها من تصرفاتها
الإيجابية من وجهة نظرها، وتريد أن تشعر بالتقدير، ولكن يمكن أن يكون الزوج لا يعبر بذلك بكلمات ثناء لكن لغة جسده قد تتحدث عماذا يريد، وفي هذا التقرير، نستعرض إشارات تعبر عن رضا زوجك من تصرفاتك، وفقاً لما أشار إليه محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد .
ابتسامته
ستلاحظ الزوجة رسم الابتسامة على وجه زوجها أثناء تعاملها معه، كما يمزح معها من وقت لآخر بأسلوب يعبر لها عن شعوره بالسعادة معها.
السعادة الزوجية تناغم لغة جسده معها
هذه من أصدق الاشارات في لغة الجسد التي توضح للزوجة مدى سعادة زوجها بها، وتعلقه، حيث ستلاحظ الزوجة أن هناك انسجاما في الإشارات وتشابه كبير بين لغة جسد زوجها معها عند تحدثها معه، وهذا يدل على شعور زوجها بالرضا من تصرفاتها.
اشارات تعبر عن سعادة الزوج
لمس اليد
هذا التصرف من أكثر التصرفات المعبرة عن العاطفة بين الزوجين، والزوج لن يكرره كثيراً إلا إذا كان سعيداً مع زوجته ويشعر بالرضا عن أفعالها وتصرفاتها، فهو سلوك في حد ذاته يساعد علي زيادة الألفة والعاطفة بين الزوجين.
تواصل بصري مستمر
ستشعر الزوجة بتعلق بصر زوجها بها وكأنه لا يستطيع إبعاد عينيه عنها، وهذا لا يعبر عن سعادته بها فقط، بل يعبر عن وجود مشاعر الحب الحقيقيه بداخل قلبه لها.
إزدياد رغبته في البقاء معها
حين يكون الزوج راضياً عن تصرفات زوجته، سوف تلاحظ رغبته في قضاء معظم وقته معها، ربما تراه يهمل الجلوس مع أصدقائه من أجلها، ولا يرغب في مشاهدة مباراة لفريقه المفضل من أجل إسعادها.
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