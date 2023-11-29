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إشارات صادقة فى لغة الجسد بتقولك جوزك بيحبك ومبسوط من تصرفاتك

11/29/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) تقع الزوجة أحياناً في حيرة من معرفة رأى زوجها من تصرفاتها
الإيجابية من وجهة نظرها، وتريد أن تشعر بالتقدير، ولكن يمكن أن يكون الزوج لا يعبر بذلك بكلمات ثناء لكن لغة جسده قد تتحدث عماذا يريد، وفي هذا التقرير، نستعرض إشارات تعبر عن رضا زوجك من تصرفاتك، وفقاً لما أشار إليه محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد .


ابتسامته

ستلاحظ الزوجة رسم الابتسامة على وجه زوجها أثناء تعاملها معه، كما يمزح معها من وقت لآخر بأسلوب يعبر لها عن شعوره بالسعادة معها.


السعادة الزوجية ‏تناغم لغة جسده معها

هذه من أصدق الاشارات في لغة الجسد التي توضح للزوجة مدى سعادة زوجها بها، وتعلقه، حيث ستلاحظ الزوجة أن هناك انسجاما في الإشارات وتشابه كبير بين لغة جسد زوجها معها عند تحدثها معه، وهذا يدل على شعور زوجها بالرضا من تصرفاتها.


اشارات تعبر عن سعادة الزوج


‏لمس اليد

هذا التصرف من أكثر التصرفات المعبرة عن العاطفة بين الزوجين، والزوج لن يكرره كثيراً إلا إذا كان سعيداً مع زوجته ويشعر بالرضا عن أفعالها وتصرفاتها، فهو سلوك في حد ذاته يساعد علي زيادة الألفة والعاطفة بين الزوجين.


‏تواصل بصري مستمر

ستشعر الزوجة بتعلق بصر زوجها بها وكأنه لا يستطيع إبعاد عينيه عنها، وهذا لا يعبر عن سعادته بها فقط، بل يعبر عن وجود مشاعر الحب الحقيقيه بداخل قلبه لها.


‏إزدياد رغبته في البقاء معها

حين يكون الزوج راضياً عن تصرفات زوجته، سوف تلاحظ رغبته في قضاء معظم وقته معها، ربما تراه يهمل الجلوس مع أصدقائه من أجلها، ولا يرغب في مشاهدة مباراة لفريقه المفضل من أجل إسعادها.







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