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وزير قطاع الأعمال يتفقد مصر الجديدة للإسكان.. ويؤكد: فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص

11/29/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العا ، جولاته الميدانية المستمرة، وقام اليوم الأربعاء بزيارة إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات وخطة
التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، وشملت الزيارة مقر الشركة والمتنزه السياحي "حديقة الميريلاند" ومبنى غرناطة التاريخى.



واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذى وخطة العمل
للمشروعات الجديدة في نطاق عمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.



وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، موضحا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك
المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.




وتفقد عصمت الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والمواقع التي تم تطويرها لخدمة المواطنين من ساكني مصر الجديدة والمناطق المجاورة ، وكذلك المنطقة الترفيهية
التي يتم إدارتها من قبل شركات متخصصة، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية لتطوير باقي المناطق داخل الحديقة والتي تشمل أماكن خدمية وترفيهية ومساحات خضراء وحديقة للطفل ومنطقة الشولاند.



وشدد عصمت على ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة وتأهيلها لإقامة مشروعات تنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأماكن العامة التابعة للشركة وتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.



وناقش الدكتور عصمت، خلال الزيارة، موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وخطة العمل الجارية للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، مؤكدا ضرورة الاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتطوير المخطط العام ليكون متوافقًا ومتطلبات السوق العقارية في إطار تحقيق التنمية المتكاملة، وتطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.




جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد من الشركات العريقة في مجال التطوير العقاري إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1905، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة منها مدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بمصر الجديدة إلى جانب حديقة الميريلاند وقصر غرناطة التاريخي وغيرها من الأصول والعقارات في منطقة مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة.





قطاع الأعمال العام



محمود عصمت



وزير قطاع الأعمال في جولته



وزير قطاع الاعمال















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