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هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.7%

11/29/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت 9 قطاعات بالبورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1%، ونزلت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.



فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وقفز قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.












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