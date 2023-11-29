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عضو بـصناعة الملابس: توفير التمويلات يساهم فى تعميق الصناعة وزيادة الصادرات

11/29/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وليد نديم عضو
غرفة الملابس الجاهزة
على أهمية التزام القطاع المصرفى بتسهيلات القطاع الصناعى تنفيذا لاتجاه الدولة المصرية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة الحالية، خاصة أن الصادرات الصناعية هى الملاذ الأهم للاقتصاد الوطنى حاليًا لتوفير العملة الصعبة فى البلاد بعد تسجيل الصادرات السلعية أكثر من 32 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف "نديم" فى تصريحات خاصة، أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتصدير يساهم بشكل كبير فى تجاوز الأزمات الاقتصادية، لدورهما فى تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

وأشار إلى ضرورة توفير التمويلات اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المصانع المتوسطة والصغيرة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا وكذلك الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف، أنه لابد تقديم تسهيلات أكبر للشركات الراغبة فى إجراء توسعات صناعية أو الراغبين فى تمويل دورة رأس المال، أو شراء مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى الدور الحيوى للبنوك الحكومية فى هذا الصدد خاصة الأهلى والزراعى، خاصة ما يتعلق بالتمويلات المرتبطة بمبادرة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه للقطاع الإنتاجية بفائدة 11 %، لافتا إلى أن هذه الأموال ستنعكس على نمو القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.







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