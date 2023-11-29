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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023

11/29/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب"، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.





البورصة تخسر 19 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.



وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 29.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 43.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 54.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.59%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.97%.



- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.



- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.462 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.



- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.



- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.
















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