التنسيق الحضارى يدرج اسم المستشار وليم قلادة بمشروع عاش هنا

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- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم المستشار "وليم قلادة" في مشروع عاش هنا وذلك تخليداً له عبر الأجيال المختلفة، ولذلك تم وضع اسمه على لافته تحمل اسم وتاريخه على باب منزله الذى يقع في منطقة مصر الجديدة.
لافته عاش هنا
ولد وليم قلادة بمدينة فوة، بمحافظة كفرالشيخ، تدرج فى مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليًا" عام 1944.
فى أبريل 1954 حصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة عن الرسالة التى تقدم بها بعنوان: "التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المصرى.. دراسة مقارنة"، حيث قررت لجنة الامتحان منحه درجة الدكتوراه فى القانون مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
وعقب تخرجه عُيّن فى الشئون القانونية بوزارة الحربية، وترقى فى السلم الإدارى حتى أصبح رئيسًا لقسم التشريع بالإدارة القانونية ، وعُيّن بمجلس الدولة عندما أعيد تشكيل المجلس فى عام 1955.
تولى رئاسة تحرير مجلة (مدارس الأحد) خلال الفترة من سنة 1954م إلى سنة 1959م، خلفاً للاستاذ نظير جيد (البابا شنودة الثالث فيما بعد) الذى ذهب للرهبنة فى تلك السنة.
عمل فى مجلس الدولة وتدرج فى مناصبه القضائية منذ عام 1955 حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام 1984 حينما بلغ السن القانونية.
من مؤلفاته : المواطنة المصرية" تعاليم الرسل الدسقولية- الحوار بين الأديان- المسيحية والإسلام فى مصر، مدرسة حب الوطن، مصر فى طقوس كنيستها وحكايات أخرى، مبدأ المواطنة: دراسات ومقالات".
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