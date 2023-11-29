التنسيق الحضارى يدرج اسم المستشار وليم قلادة بمشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم المستشار "وليم قلادة" في مشروع عاش هنا وذلك تخليداً له عبر الأجيال المختلفة، ولذلك تم وضع اسمه على لافته تحمل اسم وتاريخه على باب منزله الذى يقع في منطقة مصر الجديدة.

لافته عاش هنا





ولد وليم قلادة بمدينة فوة، بمحافظة كفرالشيخ، تدرج فى مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليًا" عام 1944.

فى أبريل 1954 حصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة عن الرسالة التى تقدم بها بعنوان: "التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المصرى.. دراسة مقارنة"، حيث قررت لجنة الامتحان منحه درجة الدكتوراه فى القانون مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

وعقب تخرجه عُيّن فى الشئون القانونية بوزارة الحربية، وترقى فى السلم الإدارى حتى أصبح رئيسًا لقسم التشريع بالإدارة القانونية ، وعُيّن بمجلس الدولة عندما أعيد تشكيل المجلس فى عام 1955.



تولى رئاسة تحرير مجلة (مدارس الأحد) خلال الفترة من سنة 1954م إلى سنة 1959م، خلفاً للاستاذ نظير جيد (البابا شنودة الثالث فيما بعد) الذى ذهب للرهبنة فى تلك السنة.

عمل فى مجلس الدولة وتدرج فى مناصبه القضائية منذ عام 1955 حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام 1984 حينما بلغ السن القانونية.

من مؤلفاته : المواطنة المصرية" تعاليم الرسل الدسقولية- الحوار بين الأديان- المسيحية والإسلام فى مصر، مدرسة حب الوطن، مصر فى طقوس كنيستها وحكايات أخرى، مبدأ المواطنة: دراسات ومقالات".



