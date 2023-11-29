عالم مصريات يرد على دراسة تزعم أن الأستراليين أول من صنعوا الخبز

(MENAFN
- Youm7) بعدما نشرت دراسة حديث ، تزعم أن السكان الأصليين الاستراليين، هم أول من صنعوا الخبر منذ 34000
قبل المصريين القدماء، قال عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير، إن مصر سبقت هذا التاريخ منذ حوالي عام 4000 قبل الميلاد، من عصر ما قبل الأسرات في مصر القديمة، ويعتبر الطعام فى مصر الفرعونية من أهم الأشياء التى كان المصريون القدماء يحرصون على وجودها معهم فى العالم الآخر مع الأثاث الجنائزى الذى كانوا يضعونه فى مقابرهم، وكذلك من خلال تصوير الطعام والقرابين وموائد الطعام فى المناظر العديدة التى تركوها على جدران مقابرهم ومعابدهم.
وأوضح حسين عبد البصير في تصريحات خاصة لليوم السابع، كان المصريون القدماء يقدمون القرابين عند زيارة موتاهم فى المقاصير العلوية للمقابر، وهناك قرابين مصورة على الجدران، علاوة على قرابين فعلية فى حجرة الدفن كان من المعتقد أن المتوفى سوف يستعملها عند بعثه للحياة مرة أخرى فى العالم الآخر كما كان يعتقد المصريون القدماء فى البعث والخلود.
وأشار حسين عبد البصير، من بين أشهر ما يقدم فى القرابين الخبز والفطائر والجعة والفاكهة والعسل والبلح والزبيب واللبن والأوز والعجول، ووجد فى مقابر الفراعنة أطعمة كثيرة مثل قطع اللحوم والحبوب والخبز والسمك والحساء والفاكهة والنبق والفطائر والعسل والخمر، وعمرت موائد نبلاء الفراعنة بالثيران والإوز والجعة والنبيذ والفاكهة والخبز.
وأضاف حسين عبد البصير، كان الخبز المصرى القديم (أو العيش كما يطلق عليه فى مصر المعاصرة) بأنواعه العديدة على قائمة مائدة الطعام لدى المصريين القدماء، وكان يصور بكثرة وببراعة فنية على موائد القرابين المصاحبة لمناظر المقابر الخاصة بالنبلاء فى مصر القديمة. وبلغت أنواعه 42 نوعا، وهناك بعض منه مثل الملتوت والجرجوش والكسرة خبز «ت» والعيش الشمسى والبتاو موجود فى صعيد وريف مصر إلى الآن.
وتابع حسين عبد البصير، أن الخبز كان أساس الحياة في مصر القديمة، موضحًا أنه في مصر القديمة كان يوجد ما يقرب من 100 نوع من العيش، منها المخروطي والمستدير والشمسي والبيضاوي والبتاو، وكانوا الفراعنة كانوا يحشو أطرف العيش بالخضروات والبقول، ويضعوا على وجهه سمنة أو عسل أو بلح، وكان يشبه الفطائر، الخبز كان ينتج من القمح والشعير والحبات السوداء.
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