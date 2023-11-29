عالم مصريات يرد على دراسة تزعم أن الأستراليين أول من صنعوا الخبز

MENAFN - Youm7) بعدما نشرت دراسة حديث ، تزعم أن السكان الأصليين الاستراليين، هم أول من صنعوا الخبر منذ 34000قبل المصريين القدماء، قال عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير، إن مصر سبقت هذا التاريخ منذ حوالي عام 4000 قبل الميلاد، من عصر ما قبل الأسرات في مصر القديمة، ويعتبر الطعام فى مصر الفرعونية من أهم الأشياء التى كان المصريون القدماء يحرصون على وجودها معهم فى العالم الآخر مع الأثاث الجنائزى الذى كانوا يضعونه فى مقابرهم، وكذلك من خلال تصوير الطعام والقرابين وموائد الطعام فى المناظر العديدة التى تركوها على جدران مقابرهم ومعابدهم.



وأوضح حسين عبد البصير في تصريحات خاصة لليوم السابع، كان المصريون القدماء يقدمون القرابين عند زيارة موتاهم فى المقاصير العلوية للمقابر، وهناك قرابين مصورة على الجدران، علاوة على قرابين فعلية فى حجرة الدفن كان من المعتقد أن المتوفى سوف يستعملها عند بعثه للحياة مرة أخرى فى العالم الآخر كما كان يعتقد المصريون القدماء فى البعث والخلود.



وأشار حسين عبد البصير، من بين أشهر ما يقدم فى القرابين الخبز والفطائر والجعة والفاكهة والعسل والبلح والزبيب واللبن والأوز والعجول، ووجد فى مقابر الفراعنة أطعمة كثيرة مثل قطع اللحوم والحبوب والخبز والسمك والحساء والفاكهة والنبق والفطائر والعسل والخمر، وعمرت موائد نبلاء الفراعنة بالثيران والإوز والجعة والنبيذ والفاكهة والخبز.



وأضاف حسين عبد البصير، كان الخبز المصرى القديم (أو العيش كما يطلق عليه فى مصر المعاصرة) بأنواعه العديدة على قائمة مائدة الطعام لدى المصريين القدماء، وكان يصور بكثرة وببراعة فنية على موائد القرابين المصاحبة لمناظر المقابر الخاصة بالنبلاء فى مصر القديمة. وبلغت أنواعه 42 نوعا، وهناك بعض منه مثل الملتوت والجرجوش والكسرة خبز «ت» والعيش الشمسى والبتاو موجود فى صعيد وريف مصر إلى الآن.



وتابع حسين عبد البصير، أن الخبز كان أساس الحياة في مصر القديمة، موضحًا أنه في مصر القديمة كان يوجد ما يقرب من 100 نوع من العيش، منها المخروطي والمستدير والشمسي والبيضاوي والبتاو، وكانوا الفراعنة كانوا يحشو أطرف العيش بالخضروات والبقول، ويضعوا على وجهه سمنة أو عسل أو بلح، وكان يشبه الفطائر، الخبز كان ينتج من القمح والشعير والحبات السوداء.