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مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

11/29/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن تخصيص منح 2023- 2024 لباحثى الماجستير والدكتوراه لطلاب قطاع غزة فى 4 مجالات تشمل حصر وتوثيق المواقع والمبانى الأثرية بقطاع غزة، وإعادة تأهيل المبانى والمواقع الأثرية، والترميم المعمارى والدقيق للمبانى الأثرية المتضررة، واستخدام التطبيقات الحديثة كالرقمنة فى توثيق الآثار



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن فتح باب التقدم للمنح يبدأ من اليوم وحتى 15 يناير 2024 ويشترط تقديم الباحث موضوعًا جديدًا يعتمد على الاستقراء والاستنباط ويأتي بنتائج علمية جديدة، ولا تشمل
المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد على أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، ولا يحق
التقدم لمرة ثانية
لمن سبق له التقدم للصندوق ورُفض أو حصل على منحة سابقة من المجلس وستكون مدة المنحة 15 شهرًا
للماجستير و 20 شهرًا للدكتوراه تبدأ من تاريخ التسجيل.



وأضاف الدكتور ريحان بأن شروط التقدم للمنح تشمل تقديم خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية، ويرفق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة مع ثلاثة صور شخصية وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف والسيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.



وسيقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين تم اختيارهم إمّا بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أوالاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب طبيعة الدراسة علمًا بأن إدارة المجلس غير مسؤولة عن قبول أو دعم الطلبات التي تقدم إليها إلا بعد موافقة أعضاء المجلس العلمي للصندوق.












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