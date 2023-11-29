اكتشاف مومياوات أطفال عمرها 1000 عام فى بيرو.. اعرف حكايتها

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار في بيرو أربعة أطفال محنطين، يقدرعمرهم بأكثر من 1000 عام، ولا تزال جماجمهم ملطخة بالشعر.



اكتشفت المومياوات في موقع احتفالي مقدس في هواكا لا فلوريدا، ليما، ويشير الباحثون إلى أن هؤلاء الأطفال ينتمون إلى ثقافة يشما، وهي حضارة ما قبل الإنكا التي سكنت الساحل الأوسط لبيرو، وخاصة في منطقة ليما، وازدهرت هذه الثقافة في الفترة ما بين 1000 و1400 ميلادي تقريبًا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

موقع اكتشاف مومياوات الأطفال

وإلى جانب المومياوات، تم اكتشاف بقايا شخص بالغ بالقرب من تل صغير يضم درجًا من المحتمل أن يؤدي إلى معبد مخفي، يُعتقد أن عمره حوالي 3500 عام.



ولفت علماء الآثار، إلى أن ثلاث من المومياوات ملفوفة بالمنسوجات، بينما تم العثور على الاثنتين المتبقيتين كهياكل عظمية، ولا يزال شعرهم موجودًا على جماجمهما، ويتكهن علماء الآثار أنه من المحتمل أن تكون هذه المومياوات عبارة عن مدافن طبيعية، وليست تضحيات بشرية.



جدير بالذكر، أن علماء الآثار في مصر عثروا مؤخرا على أطفال محنطين غير ملفوفين بشعر أشقر بدلاً من اللون الأسود أو البني المتوقع، وأفادت دراسة نشرتها مجلة الطب الشرعي وعلم الأمراض في عام 2020 عن هذه النتيجة، قائلة: إن الشعر أفتح بسبب التعرض لمعدن النطرون المستخدم في عملية التحنيط أو بعد الوفاة، أشارت اختبارات الشعر الحديثة إلى أن الشعر الأشقر كان على الأرجح نتيجة لصفات الأجداد.