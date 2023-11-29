Openai لا تخطط لإضافة مستثمرين خارجين إلى مجلس الإدارة.. تقرير

MENAFN - Youm7) أفادت تقارير من رويترز وذا إنفورميشن، أنه من غير المرجح أن يحصل بعض أكبر داعمي OpenAI على مقاعد في مجلس الإدارة حتى بعد التغيير الإداري للشركة، وفقاً لموقع رويترز.

وقالت رويترز نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس إدارة OpenAI الجديد لا يخطط لتقديم مقاعد في مجلس الإدارة للمستثمرين الخارجيين، مثل Microsoft وThrive Capital وKhosla Ventures، وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعطي الأولوية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السعي لتحقيق أرباح.

تعد Microsoft أكبر داعم لـ OpenAI، حيث استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة، بينما تقود Thrive Capital

صفقة شراء أسهم موظفي OpenAI والتي قدرت قيمة الشركة بأكثر من 80 مليار دولار.

تم طرد سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من قبل مجلس إدارة شركته في 17 نوفمبر، قبل أن يعود بشكل مثير بعد خمسة أيام، وأعلنت شركة OpenAI عن عودة ألتمان وخروج اثنين من أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الإطاحة به في 22 نوفمبر.