جوجل Drive يحصل على ميزة الماسح الضوئى للمستندات على أجهزة Iphone

(MENAFN
- Youm7) أعلنت جوجل عن ميزة الماسح الضوئي للمستندات علي أجهزة iPhone وiPad في تحديث جديد لتطبيق Google Drive ، التي ظهرت في إصدار Android من التطبيق منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وفقاً لموقع 9to5google.
سيتم طرح ميزة المسح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ويمكن الوصول إليها عبر أيقونة كاميرا التطبيق، ويكتشف الماسح الضوئي حواف المستند في عدسة الكاميرا، ويقوم بمحاذاة الأشياء بشكل صحيح، ويزيل كل الوهج والإمالة للحصول على مسح ضوئي نظيف وجاهز للتحميل.
يمكن فحص صفحات متعددة في جلسة واحدة، ويمكن للمستخدمين اقتصاص عمليات المسح إذا لزم الأمر، وكانت Apple طرحت هذه الميزة في تطبيق Notes الخاص بها منذ عام 2017.
حذرت جوجل مستخدمي Drive من عدم فصل حساباتهم داخل تطبيق Google Drive لسطح المكتب، بعد سلسلة من التقارير عن اختفاء الملفات من الخدمة السحابية، ولا تزال جوجل تحقق في هذه القضية.
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