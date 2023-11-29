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جوجل Drive يحصل على ميزة الماسح الضوئى للمستندات على أجهزة Iphone

11/29/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل عن ميزة الماسح الضوئي للمستندات علي أجهزة iPhone وiPad في تحديث جديد لتطبيق Google Drive ، التي ظهرت في إصدار Android من التطبيق منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وفقاً لموقع 9to5google.

سيتم طرح ميزة المسح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ويمكن الوصول إليها عبر أيقونة كاميرا التطبيق، ويكتشف الماسح الضوئي حواف المستند في عدسة الكاميرا، ويقوم بمحاذاة الأشياء بشكل صحيح، ويزيل كل الوهج والإمالة للحصول على مسح ضوئي نظيف وجاهز للتحميل.

يمكن فحص صفحات متعددة في جلسة واحدة، ويمكن للمستخدمين اقتصاص عمليات المسح إذا لزم الأمر، وكانت Apple طرحت هذه الميزة في تطبيق Notes الخاص بها منذ عام 2017.

حذرت جوجل مستخدمي Drive من عدم فصل حساباتهم داخل تطبيق Google Drive لسطح المكتب، بعد سلسلة من التقارير عن اختفاء الملفات من الخدمة السحابية، ولا تزال جوجل تحقق في هذه القضية.







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