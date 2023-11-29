شركة فوكسكون تستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار فى الهند

(MENAFN
- Youm7) تخطط شركة Foxconn، مورد شركة
Apple ، استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في الهند حيث تتطلع الشركة إلى توسيع إنتاج هاتف iPhone من Apple في البلاد، وفقاً لموقع gadgets360.
تأتي هذه الخطوة بعد عام من تأثر مصانع الشركة التايوانية في الصين سلبًا بالقيود الصارمة التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا في عام 2022، وبحسب ما ورد قامت الشركة أيضًا بنقل مهندسين صينيين إلى الهند لتدريب العمال في مصنعها لتحسين الكفاءة في وقت سابق من هذا العام.
تفيد تقارير CNBC أن شركة Foxconn ستستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار لتخصيصها في الميزانية "لمشروع بناء لتلبية الاحتياجات التشغيلية" للشركة في البلاد.
قال ممثل فوكسكون في الهند في سبتمبر إن الشركة تهدف إلى مضاعفة استثماراتها وقوتها العاملة في الهند بحلول عام 2024 حيث تتطلع الشركة إلى تنويع إنتاجها خارج الصين، حيث تأثر مجمع iPhone بشدة في العام الماضي عندما أثرت عمليات الإغلاق الصينية المتعلقة بوباء فيروس كورونا على الإنتاج والإنتاج لأسابيع.
توظف الشركة حاليًا حوالي 40 ألف شخص في مصنع iPhone
الخاص بها في تاميل نادو في الهند، وقد قامت مؤخرًا بإرسال مهندسين صينيين إلى مصنع تصنيع iPhone الخاص بها في تاميل نادو لتحسين الإنتاج، وخططت الشركة لتصنيع وحدات iPhone 15
في الهند في الوقت المناسب حتى تتمكن من الشحن جنبًا إلى جنب مع الوحدات المصنوعة في مناطق أخرى.
في حين حققت فوكسكون مستويات عالية من الكفاءة في الصين، تأثر مصنع الشركة في تاميل نادو بنسبة أعلى من الوحدات المعيبة وارتفاع تكاليف المواد - مما أدى إلى انخفاض أرباح المصنع مقارنة بنظيراته في الصين.
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