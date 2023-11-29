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شركة فوكسكون تستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار فى الهند

11/29/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة Foxconn، مورد شركة
Apple ، استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في الهند حيث تتطلع الشركة إلى توسيع إنتاج هاتف iPhone من Apple في البلاد، وفقاً لموقع gadgets360.


تأتي هذه الخطوة بعد عام من تأثر مصانع الشركة التايوانية في الصين سلبًا بالقيود الصارمة التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا في عام 2022، وبحسب ما ورد قامت الشركة أيضًا بنقل مهندسين صينيين إلى الهند لتدريب العمال في مصنعها لتحسين الكفاءة في وقت سابق من هذا العام.

تفيد تقارير CNBC أن شركة Foxconn ستستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار لتخصيصها في الميزانية "لمشروع بناء لتلبية الاحتياجات التشغيلية" للشركة في البلاد.

قال ممثل فوكسكون في الهند في سبتمبر إن الشركة تهدف إلى مضاعفة استثماراتها وقوتها العاملة في الهند بحلول عام 2024 حيث تتطلع الشركة إلى تنويع إنتاجها خارج الصين، حيث تأثر مجمع iPhone بشدة في العام الماضي عندما أثرت عمليات الإغلاق الصينية المتعلقة بوباء فيروس كورونا على الإنتاج والإنتاج لأسابيع.

توظف الشركة حاليًا حوالي 40 ألف شخص في مصنع iPhone
الخاص بها في تاميل نادو في الهند، وقد قامت مؤخرًا بإرسال مهندسين صينيين إلى مصنع تصنيع iPhone الخاص بها في تاميل نادو لتحسين الإنتاج، وخططت الشركة لتصنيع وحدات iPhone 15
في الهند في الوقت المناسب حتى تتمكن من الشحن جنبًا إلى جنب مع الوحدات المصنوعة في مناطق أخرى.

في حين حققت فوكسكون مستويات عالية من الكفاءة في الصين، تأثر مصنع الشركة في تاميل نادو بنسبة أعلى من الوحدات المعيبة وارتفاع تكاليف المواد - مما أدى إلى انخفاض أرباح المصنع مقارنة بنظيراته في الصين.







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