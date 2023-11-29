تسريح العمال وإغلاق الاستديوهات أبرز أسباب إغلاق ألعاب Timesplitters

(MENAFN
- Youm7) قامت مجموعة Embracer Group بحملة مكثفة لخفض التكاليف كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث ألغت الألعاب وتسريح العمال وأغلقت الاستوديوهات، وفقا لتقرير engadget.
وأكدت الشركة أنها خفضت عدد موظفيها فى الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر بنحو 900 شخص، أي حوالي 5% من القوى العاملة، ولم تنته التخفيضات عند هذا الحد، حيث ظهر الأسبوع الجارى أن Embracer قامت بتسريح حوالى 50 عاملاً من شركة Fishlabs، مطور Chorus.
ويواجه التصميم الجذرى الحر، الذي تم إصلاحه قبل عامين للعمل على إحياء TimeSplitters، مشكلة أيضًا ، ومن الممكن أن يتم إغلاق الاستوديو في 11 ديسمبر، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية من الرئيس التنفيذي لشركة Embracer Lars Wingefors والتي حصلت عليها VGC.
وقال : بينما نمضي قدمًا في عملية التشاور ونواجه الإغلاق المحتمل لـ Free Radical Design في 11 ديسمبر 2023، أود أن أعرب عن امتناني لالتزامكم والعمل الرائع الذي قمتم به وما زلتم تقومون به طاقم عمل ، وهذا وقت صعب بالنسبة لنا جميعًا، ولكن بشكل خاص بالنسبة لك، وينصب تركيزنا على دعمك بقدر ما نستطيع خلال هذه الفترة الانتقالية."
ويقع الاستوديو في نوتنجهام، إنجلترا ، وبموجب قانون المملكة المتحدة، يجب إجراء فترة تشاور لا تقل عن 30 يومًا قبل أن تتمكن شركة Plaion (الناشر المملوك لشركة Embracer الذي يدير الاستوديو) من تسريح أي عامل من الجذور الحرة خلال فترة التشاور، ويتعين على Plaion النظر في طرق تجنب تسريح العمال.
على هذا النحو، هناك احتمال أن تظل Free Radical مفتوحة إذا تولى مالك جديد المسؤولية. وفقًا لـ VGC، التي ذكرت في البداية في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستوديو كان معرضًا لخطر الإغلاق، وقام العديد من العاملين في Free Radical بتحديث ملفاتهم الشخصية على LinkedIn للإشارة إلى أنهم يبحثون عن عمل. ويقال إن الاستوديوهات الأخرى عرضت مقابلات مع موظفي Free Radical أيضًا.
وأفلس Free Radical، المطور الأصلي لسلسلة TimeSplitters في عام 2008، وقام المؤسسان Steve Ellis وDavid Doak بإحياء الاستوديو قبل عامين تحت إدارة Plaion Division Deep Silver لصنع لعبة TimeSplitters جديدة ، ومن غير الواضح ما الذي سيحدث لمشروع TimeSplitters الحالي في حالة إيقاف Free Radical.
وأغلقت Embracer استوديوهات أخرى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مطور Saints Row Volition ، ويقال إن البعض الآخر معروض للبيع، مثل Gearbox، التي اشترتها شركة Embracer في عام 2021 في صفقة تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار.
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