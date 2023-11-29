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تسريح العمال وإغلاق الاستديوهات أبرز أسباب إغلاق ألعاب Timesplitters

11/29/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) قامت مجموعة Embracer Group بحملة مكثفة لخفض التكاليف كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث ألغت الألعاب وتسريح العمال وأغلقت الاستوديوهات، وفقا لتقرير engadget.



وأكدت الشركة أنها خفضت عدد موظفيها فى الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر بنحو 900 شخص، أي حوالي 5% من القوى العاملة، ولم تنته التخفيضات عند هذا الحد، حيث ظهر الأسبوع الجارى أن Embracer قامت بتسريح حوالى 50 عاملاً من شركة Fishlabs، مطور Chorus.



ويواجه التصميم الجذرى الحر، الذي تم إصلاحه قبل عامين للعمل على إحياء TimeSplitters، مشكلة أيضًا ، ومن الممكن أن يتم إغلاق الاستوديو في 11 ديسمبر، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية من الرئيس التنفيذي لشركة Embracer Lars Wingefors والتي حصلت عليها VGC.



وقال : بينما نمضي قدمًا في عملية التشاور ونواجه الإغلاق المحتمل لـ Free Radical Design في 11 ديسمبر 2023، أود أن أعرب عن امتناني لالتزامكم والعمل الرائع الذي قمتم به وما زلتم تقومون به طاقم عمل ، وهذا وقت صعب بالنسبة لنا جميعًا، ولكن بشكل خاص بالنسبة لك، وينصب تركيزنا على دعمك بقدر ما نستطيع خلال هذه الفترة الانتقالية."



ويقع الاستوديو في نوتنجهام، إنجلترا ، وبموجب قانون المملكة المتحدة، يجب إجراء فترة تشاور لا تقل عن 30 يومًا قبل أن تتمكن شركة Plaion (الناشر المملوك لشركة Embracer الذي يدير الاستوديو) من تسريح أي عامل من الجذور الحرة خلال فترة التشاور، ويتعين على Plaion النظر في طرق تجنب تسريح العمال.



على هذا النحو، هناك احتمال أن تظل Free Radical مفتوحة إذا تولى مالك جديد المسؤولية. وفقًا لـ VGC، التي ذكرت في البداية في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستوديو كان معرضًا لخطر الإغلاق، وقام العديد من العاملين في Free Radical بتحديث ملفاتهم الشخصية على LinkedIn للإشارة إلى أنهم يبحثون عن عمل. ويقال إن الاستوديوهات الأخرى عرضت مقابلات مع موظفي Free Radical أيضًا.



وأفلس Free Radical، المطور الأصلي لسلسلة TimeSplitters في عام 2008، وقام المؤسسان Steve Ellis وDavid Doak بإحياء الاستوديو قبل عامين تحت إدارة Plaion Division Deep Silver لصنع لعبة TimeSplitters جديدة ، ومن غير الواضح ما الذي سيحدث لمشروع TimeSplitters الحالي في حالة إيقاف Free Radical.



وأغلقت Embracer استوديوهات أخرى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مطور Saints Row Volition ، ويقال إن البعض الآخر معروض للبيع، مثل Gearbox، التي اشترتها شركة Embracer في عام 2021 في صفقة تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار.












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