فوربس: جوجل تستعد لحذف حسابات غير نشطة

MENAFN - Youm7) ذكرت مجلس (فوربس) أن جوجل تخطط لحذف حسابات (Google) غير النشطة، والتى تتضمن خدمات Gmail و Photos و Drive، هذا الأسبوع.

وقالت المجلة: "قبل الموعد النهائي، يبدو أن هناك القليل من التدافع من قبل المستخدمين للعودة إلى حساباتهم القديمة. منشور على منتديات دعم Google، من مستخدم لا يمكنه تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص به لأنهم نسوا كلمة المرور الخاصة بهم، لديه أكثر من 7000 تصويت مؤيد. هذا أعلى من 5000 قبل يومين".



وأشارت إلى شكاوى من مستخدمين بأن حساباتهم مغلقة لأنهم لا يستطيعون تذكر معلومات الاسترداد الخاصة بهم.







