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محافظ الأحساء يهنئ القيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

11/29/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وقال المحافظ : إن هذا التطور الملحوظ الذي يشاهده العالم في وطننا الغالي على الأصعدة كافة، يُعطي دلالات مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمملكة دوليًا وإقليميًا، كما أن الفوز باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض يأتي امتداداً لرؤية المملكة وتطلعاتها لصناعة مستقبل مشرق.
داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.

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