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رئيس جامعة الملك خالد يرعى الملتقى الثالث للجودة

11/29/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الثلاثاء، حفل افتتاح فعاليات الملتقى الثالث للجودة، الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تحت عنوان ((الآفاق المستقبلية لتخصصات العلوم الإنسانية وأهميتها في سوق العمل))، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام عددًا من الدورات التدريبية في مجال الجودة كقياس مخرجات التعلم وإعداد تقرير المقرر، ودورة حول ((البرامج الأكاديمية ما بعد الاعتماد)) ودورة في ((إنتاج ونشر الأبحاث العلمية كأحد دعائم الاعتماد البرامجي والمؤسسي)) يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يتضمن الملتقى مسابقة في الخط العربي بعنوان ((مأثورات من الجودة))، وحلقات نقاش بمشاركة ممثلين لعدد من القطاعات بمنطقة عسير.
وأشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة إلى أن الكلية حريصة على تنظيم مثل هذه الملتقيات لأهمية الجودة في جميع الإجراءات سواء التعليمية أم الأكاديمية أم المتعلقة بالطلاب، وأيضًا ما يتعلق بخدمة المجتمع والبحث العلمي وكذلك لمناقشة القضايا المستجدة في العلوم الإنسانية والتي لها علاقة بالتطوير الأكاديمي لتكون الجودة ممارسة مستدامة، منوهًا بأن الكلية تسعى إلى تفعيل خطة ما بعد الاعتماد البرامجي؛ تحقيقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية السعودية 2030.
من جانبه أوضح وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور سعد جبران، أن الملتقى الثالث للجودة يأتي امتدادًا للملتقيات السابقة، وهو يعمل على تأصيل ثقافة الجودة بين المستفيدين طلابًا وأعضاء هيئة تدريس ومستفيدين من سوق العمل.
بدورها أكدت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة عسير للشؤون التعليمية الدكتورة أمل ناصر الأحمري، على ضرورة أن يوازي التعليم والشهادات الأكاديمية تدريبًا وعناية بالمهارات، وشددت الأحمري على أهمية البرامج التدريبية الموازية والعناية بالمهارات والشهادات الاحترافية.
حضر الحفل عدد من وكلاء الجامعة والعمداء ومنسوبي الجامعة ومنسوبي القطاعات الأخرى بالمنطقة.

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