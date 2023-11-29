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افتتاح النسخة الأولى من القمة العالمية لإطالة العمر الصحي

11/29/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز اليوم, النسخة الأولى من القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تحت شعار "معاً نزدهر"، والتي تنظمها مؤسسة "ھيفولوشن" الخيرية، وذلك بمشاركة علماء وأطباء ومتخصصين من مختلف دول العالم.
وتهدف القمة، إلى تعزيز علوم إطالة العمر الصحي بما يساهم في تحقيق التقدم في هذه المجال، ورفع مستوى الوعي العام، وتمكين الجيل القادم من العلماء، وتحفيز التحول الجذري في منظومة إطالة العمر الصحي، بالإضافة إلى تعزيز النقاشات العلمية لتشجيع البحوث والابتكارات، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الذكية، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة واتخاذ خطوات جدية لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تشهد "القمة العالمية لإطالة العمر الصحي" التي تنعقد على مدى يومين في فندق "فور سيزونز"، إطلاق المبادرات النوعية وتعزيز النقاشات العلمية والجهود الدولية الرامية لدعم قطاع إطالة العمر الصحي، وتوحيد جهود التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم وتحقيق مستقبل أفضل للأفراد.
ويشارك في القمة، التي تتضمن 40 جلسة، وأكثر من 1500 مشارك و100 متحدث عالمي من مختلف دول العالم. حضر افتتاح القمة نائب الرئيس للإستراتيجيات والتطوير في مؤسسة "هيفولوشن"،،الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي السعودي الأمير سلطان بن خالد، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز الرميح، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض.

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