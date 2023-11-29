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3 متاجرين بالحطب في الشرقية

11/29/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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