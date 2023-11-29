موازنة 2024.. زيادة النفقات الرأسمالية تأكيد على جدية الإصلاح الاقتصادي

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

بعد الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للعام 2024 الذي تضمن أعلى إنفاق رأسمالي على الإطلاق في تاريخ الموازنات العامة للأردن، اعتبر خبراء اقتصاديون أن زيادة حجم النفقات الرأسمالية يؤكد على جدية الحكومة بالمضي بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.



واعتبر هؤلاء الخبراء بأن زيادة حجم النفقات الرأسمالية للعام 2024 دلالة على جدية الحكومة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وضمان استدامة تنفيذ المشاريع التنموية داخلها.



وبحسب الخبراء فإن من شأن زيادة حجم النفقات الرأسمالية المساعدة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتحديث البنية التحتية علاوة على حل مشكلة البطالة.



وبقصد تحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة من زيادة حجم النفقات الرأسمالية، طالب الخبراء خلال أحاديثهم لـ"الغد" بضرورة صرف كامل المبلغ المخصص لهذه النفقات قبل نهاية النصف الاول من العام القادم، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك تقيد تام من الحكومة بإنفاقها وفق ما هو محدد لها وعدم نقلها أو توجيهها للنفقات الجارية كما حصل في كثير من السنوات السابقة، فضلا عن أهمية تخصيص جزء من هذه النفقات لتنفيذ مشاريع تشغيلية تساعد في زيادة حجم الإنتاجية وحل مشكلة البطالة.



وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور.



وبحسب مشروع القانون، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية، بنحو 12 % عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى ما مقداره 1.729 مليار دينار، وهو مقدار النفقات الرأسمالية الأعلى تاريخيا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمائة من إجمالي هذه النفقات، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18 % في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 %، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وزير الاستثمار السابق مهند شحادة أكد لـ"الغد" أن رصد هذا الحجم من النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل يعكس إدراك الحكومة لأهمية النفقات الرأسمالية في دفع عملية النمو الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يتسق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة والمتمثل برؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف بشكل واضح كل ما سبق ذكره.



ويشار إلى أن التكلفة الكلية لتمويل مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام القادم تبلغ حوالي 779 مليون دينار، سيتم الحصول على مجموعه 579 مليون دينار من إجمالي التكلفة الكلية من خلال الموازنة العامة، حيث إن 400 مليون دينار سيتم الحصول عليها من خلال بند موازنة الوزارات والدوائر الحكومية و179 مليونا من بند موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، في حين سيتم الحصول على باقي مبلغ التكلفة الكلية المقدر بـ200 مليون دينار من خلال المساعدات الخارجية.



وأكد شحادة أن تحقيق الغاية الاقتصادية من زيادة حجم النفقات الرأسمالية وضمان انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني يتطلب من الحكومة العمل على صرف كامل المبلغ المخصص لنفقات الرأسمالية قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي، وأن يتم الالتزام بكامل مخصصات هذا البند في الموازنة العامة، داعيا إلى وجوب البدء في صرف هذه النفقات منذ أول يوم يتم إقرار المشروع به.



بدوره، اتفق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة مع سابقه بشأن زيادة حجم النفقات الرأسمالية باعتباره التزام حكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والمشروعات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على جديتها في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وضمان استدامة تنفيذ المشاريع التنموية في داخلها وعدم تأثير أزمة ارتفاع مديونية بعض البلديات في تنفيذ هذه المشروعات، إذ يتضح ذلك من خلال تخصيص نحو 18 % من إجمالي حجم النفقات لدعم مشاريع البلديات واللامركزية.



ويرى المخامرة أن قطف الثمار الاقتصادية لزيادة حجم النفقات الرأسمالية المخصصة لمشروع الموازنة لعام 2024، يتطلب أن يكون هناك تقيد تام من الحكومة بإنفاقها وفق ما هو محدد لها وعدم نقلها أو توجيهها للنفقات الجارية كما حصل في كثير من المرات على مدار السنوات الماضية.



بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن زيادة حجم النفقات الرأسمالية خطوة في الاتجاه الصحيح في دعم عملية التنمية المحلية.



وبحسب الحموري، تكمن أهمية زيادة النفقات الرأسمالية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ودعم الحركة الاستثمارية التي تضررت في السنوات الماضية نتيجة جائحة كورونا والظروف الجيوسياسة في المنطقة والعالم، حيث إن زيادة النفقات تعزز الحركة الاستثمارية من خلال ضمان هذه النفقات استدامة تنفيذ المشاريع القائمة، إلى جانب مساعدة هذه النفقات على تدشين مشاريع تنموية جديدة.

ولفت الحموري إلى أن تحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة من زيادة حجم النفقات الرأسمالية يتطلب أن يتم تخصيص جزء من هذه النفقات لتنفيذ مشروعات تشغيلية تساعد في زيادة حجم الإنتاجية وحل مشكلة البطالة، إلى جانب تخصيص حصة من النفقات لتدشين مشروعات تنموية في محافظات الأطراف.



لكن الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى أن النفقات الرأسمالية في الأردن ما تزال عند مستويات يمكن وصفها بالمحايدة، وأقل من المأمول في ظل أوضاع الاقتصاد المحلي، معتبرا أن الزيادة التي حصلت في حجم النفقات الرأسمالية للعام القادم قد تكون زيادة بالقيمة وليس بالجودة.



وبين عايش أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى نفقات رأسمالية كبيرة تؤدي إلى زيادة حقيقية في حجم الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية تضمن تحقيق العائد الاقتصادي، موضحا أن هناك حاجة ماسة لمراجعة كاملة لحجم هذه النفقات وأوجه الإنفاق المحددة.







