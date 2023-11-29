سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في قطاع السفر الفاخر

دبي - يتطور سوق السفر الفاخر في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة، ويمتد إلى ما هو أبعد من التجارب الفخمة ليشمل التراث والابتكار والاستدامة، حيث سيسلط خبراء السياحة من جميع أنحاء العالم الضوء على سوق السفر الفاخر في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي سيقام في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

يرغب المسافرون ذوي الإنفاق المرتفع في دفع مبالغ إضافية مقابل قيامهم بالتجارب التي لا تتسبب بأي ضرر على المجتمعات أو الأنظمة البيئية التي يتواجدون فيها، ووفقًا لورقة المعلومات العالمية للسفر والسياحة لعام 2023 الصادرة عن شركة يوجوف: السفر الفاخر بعد الجائحة، حيث يقول أكثر من (61٪) من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل القيام بتجارب السياحة المسؤولة والصديقة للبيئة والمستدامة، مما يدل على أن المستهلكين لم يعودوا ينظرون إلى قطاع الرفاهية على أنه يقتصر فقط على القيام بتجارب الترفيه.

سيشهد معرض سوق السفر العربي 2024 مشاركة مجموعة متنوعة من عارضي السفر الفاخر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه مع علامات تجارية مثل: أتلانتس النخلة التابع لشركة كيرزنر إنترناشيونال، وماندرين أورينتال دبي (بي في آي) المحدودة، وجميرا إنترناشونال إل إل سي، وخدمة إير تشارتر، وحياة إنترناشيونال، ومايفير جيتس، ومجموعة فنادق ماينور، ونيرفانا القابضة، والفنادق الرائدة في العالم، وفنادق ومنتجعات ويندهام، حيث سيوفر المعرض منصة مثالية للحاضرين من كل أنحاء العالم لاستكشاف المشهد المتغير للسفر الفاخر، بما في ذلك الاتجاهات والابتكارات المستقبلية ومحركات ريادة الأعمال وفرص النمو.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

"من خلال دمج السفر الفاخر كموضوع فرعي في سوق السفر العربي 2024، فإننا نجعل حدثنا متماشياً مع مستقبل السفر، حيث سيكون هذا الجزء بمثابة عدسة يمكننا من خلالها رؤية الخيارات الصديقة للبيئة والحفاظ على الثقافة والتقنيات المتطورة، حيث يجسد سوق السفر العربي رؤية مستقبلية تجمع بين الرفاهية والأخلاق، مما يضع معيارًا جديدًا لصناعة السفر".

وتقدر قيمة قطاع السفر الفاخر العالمي بنحو 1.28 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وفقًا لأرقام شركة جراند فيو للأبحاث، حيث من المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.7٪ خلال الفترة 2023-2030، وينعكس هذا الاتجاه التصاعدي في الشرق الأوسط، حيث قال غالبية المشاركين من كل من الإمارات العربية المتحدة (74%) والمملكة العربية السعودية (69%) للباحثين من ماريوت بونفوي أنهم كانوا يخططون لإنفاق المزيد من المال على إجازاتهم في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة. .









ويعمل الابتكار أيضًا كمحرك رئيسي في قطاع السفر الفاخر، إذ تساهم تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز في إحداث ثورة من خلال الطريقة التي يعاين بها الزوار الوجهات والفنادق والأنشطة قبل الحجز، في حين تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بتسهيل التوصيات الشخصية بشكل متزايد والتجارب المخصصة وخدمات استباقية للمسافرين من ذوي الثروات العالية.

وأضافت كورتيس قائلة: "لقد حافظت منطقة الشرق الأوسط على سمعتها وعززتها مكانتها كمركز عالمي للسياحة والسفر الفاخر على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، فلقد كان من المثير أن نرى هذا القطاع يتطور في جميع أنحاء المنطقة، حيث واصل القادة الوطنيون الاستثمار في تطوير البنية التحتية للسياحة الفاخرة في محاولة لدفع التنويع الاقتصادي، وسيوفر معرض سوق السفر العربي 2024 بيئة مثالية مناسبة لدراسة هذه الاتجاهات بمزيد من التفصيل، ولا يسعني الانتظار أكثر حتى أسمع ما سيقدمه المشاركون من رؤى قيمة".

وستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي مرة أخرى تماشياً مع موضوعه "تمكين الابتكار: تحول السفر قطاع من خلال ريادة الأعمال"، صناع السياسات وقادة الصناعة ومتخصصي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.









سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيف يمكن الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخلق قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة بناءً على موضوع معرض سوق السفر العربي 2023 "العمل نحو تحقيق صافي صفر"، حيث سيمثل السفر المسؤول بيئيًا محورًا رئيسيًا آخر في العام المقبل تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ 2023 (كوب 28)، الذي تنطلق فعاليته غداً في دبي.

الجدير بالذكر أن النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 قد شهدت حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

