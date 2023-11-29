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1.3 مليار دينار إيرادات متوقعة لقطاع الاتصالات في 2024

11/29/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – توقعت الحكومة أخيرا أن يرتفع حجم إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا في الأردن إلى 1.3 مليار دينار العام المقبل، في ظل الانتشار المتزايد لخدمات الاتصالات في السوق المحلية لاسيما خدمات الانترنت المتنقل عريضة النطاق.
ووردت هذه التوقعات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ضمن الجزء الخاص بموازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذي أظهر أن إيرادات القطاعين المتوقع تسجيلها في العام المقبل ستتوزع كما يلي، 1.14 مليار دينار لقطاع الاتصالات أكثرها سيأتي من الخدمة الخلوية والانترنت المتنقل و130 مليون دينار ايرادات متوقعة لقطاع البريد.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، مع وصول حجم ايرادات القطاعين (الاتصالات والبريد) الى هذا المستوى تكون قد ارتفعت بحوالي 100 مليون دينار، وبنسبة زيادة تتجاوز 8 % لدى المقارنة بحجم ايرادات القطاعين التي من المقدر أن تسجل مع نهاية العام الحالي قرابة 1.2 مليار دينار (بحوالي 1.1 لقطاع الاتصالات و110 ملايين دينار لقطاع البريد).
ويعمل في قطاع الخلوي اليوم ثلاث شركات رئيسية هي " زين الاردن"،
و " اورانج الاردن"، وامنية للاتصالات، وعدد من شركات تزويد الانترنت السلكي وخصوصا الفايبر.
وعلى صعيد متصل، قدر مشروع قانون الموازنة أن ترتفع نسبة انتشار الخدمة الخلوية في المملكة لتصل الى 70 % من عدد السكان، مقارنة مع 69 % النسبة المسجلة في نهاية العام الحالي، فيما يقدر عدد اشتراكات الخلوي حاليا بنحو 7.8 مليون اشتراك معظمها تستخدم هواتف ذكية وانترنت متنقلا عريض النطاق.
وعلى صعيد متصل قدرت الموازنة أن ترتفع العمالة في قطاع الاتصالات بشكل مباشر الى حوالي 4600 وظيفة مباشرة اكثرها في قطاع الخلوي، فيما تقول دراسات محايدة إن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات يوفر أربع وظائف غير مباشرة، بالمقارنة مع حوالي 4500 وظيفة مباشرة في القطاع مع نهاية العام الحالي.
وبالنسبة للقطاع البريدي، قالت الموازنة "مع نهاية العام الحالي سيبلغ عدد مشغلي البريد الخاص حوالي 172 مرخصا للبريد الخاص المحلي والخاص الدولي، يعملون الى جانب المشغل لخدمات البريد في المملكة "شركة البريد الأردني"، فيما من المتوقع ان يبلغ عددهم مع نهاية العام الحالي الى 180 مرخصا.
وبينت الموازنة أنه من المتوقع وعلى صعيد متصل، قدرت الحكومة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، العام المقبل، بنحو 9.9 مليون دينار ستتوزع بواقع: 6.5 مليون دينار للنفقات الجارية، و3.4 للنفقات الرأسمالية.
وقالت "موازنة هيئة الاتصالات ستغطي أربعة برامج رئيسية هي برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج تنظيم قطاع الاتصالات، برنامج إدارة الطيف الترددي، وبرنامج إدارة قطاع البريد".

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