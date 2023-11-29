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ترجيح تخفيض أسعار الديزل 5 % والبنزين 1 %

11/29/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- رجح عاملون في قطاع المحروقات، تخفيض أسعار الديزل محليا بنسبة 5 % والبنزين بنسبة 1 %، ضمن تسعيرة الشهر المقبل المنتظر إقرارها اليوم.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تخفيض الديزل إلى 4.5 قرش للتر وقرش واحد إلى قرش ونصف للتر البنزين بصنفيه.
وبينما تثير عمليات احتجاز السفن في البحر الأحمر من قبل جماعة أنصار الله في اليمن مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وكلف التأمين على الشحن البحري في هذه المنطقة الحيوية وأثر ذلك محليا، قال مراقبون "إن هذه العمليات أثرها محدود على أسعار النفط في التسعيرة المقبلة على الأقل".
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز "العمليات في البحر الأحمر لن يكون لها تأثيرها الواضح في التسعيرة المحلية المقبلة مع بقاء أيام معدودة على إعلانها، أما استمرارها وعلى نحو أوسع في حال حصل، فقد يكون أثره لاحقا بسبب ارتفاع كلف التأمين على النقل البحري".
وبين أن المخاوف بشأن العمليات في منطقة البحر الأحمر، إذا تواصلت، سترفع من كلف التأمين أو تدفع إلى اتخاذ طرق بحرية بديلة قد تكون أبعد، وفي كلتا الحالتين سترفع من كلف النقل البحري.
وفي تقديراته للأسعار محليا الشهر المقبل، قال الفايز إن المعطيات تشير إلى انخفاضات سيكون أعلاها على الديزل وما يقارب 40 فلسا للتر الواحد، حيث شهدت أسعاره عالميا انخفاضات واضحة بسبب ارتفاع المخرون لدى كبار المستهلكين.
أما البنزين بصنفيه، فسيطرأ عليه انخفاض أيضا لكن بمقدار أقل يقارب 10 فلسات للتر الواحد، مع الإبقاء على سعر مادتي الغاز المنزلي والكاز، علما أن العادة جرت بالإبقاء على سعر الكاز ثابتا اعتبار من الأول من كانون الأول (ديسمبر) وحتى نهاية نيسان (إبريل) من كل عام.
ومن جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "من المرجح أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية محليا"، وتوقع أن يطال الانخفاض أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 7 فلسات للتر، ومادة البنزين 95 بنحو 3 فلسات للتر، ومادة الديزل بحوالي 45 فلسا لليتر.
وبين عقل أن الأحداث الأخيرة في منطقة مضيق باب المندب المتمثل باحتجاز نواقل على سواحل اليمن ليست بذلك الأثر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، لأن عمليات الاحتجاز أو التهديدات تخص سفنا ونواقل تتبع الاحتلال ولا تهدد باقي حركة الشحن والنقل التجاري، وبالتالي فإن أثرها محدود.
وأشار إلى أن أثر الحرب على غزة كان محدودا، حيث ارتفعت الأسعار في بداية الحرب ومن ثم عادت الأسعار الى التراجع.
وعن أبرز أسباب انخفاض الأسعار عالميا، فقد أرجعها عقل إلى عودة إيران إلى الأسواق بإنتاج 3.5 مليون برميل، بعد أن وقفت على الحياد في حرب غزة، إضافة إلى تعليق العقوبات على فنزويلا والسماح لها بزيادة إنتاجها إلى مليون برميل يوميا.
كما كان لتراجع الإنتاج الصناعي في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني مستهلك، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي إلى أرقام قياسية بلغت 13.5 مليون برميل يوميا، دور في انخفاض الأسعار.
ويضاف إلى هذه الأسباب أيضا، الخلافات على الخفض بين أعضاء أوبك+، وزيادة إنتاج البترول من دول خارج منظمة أوبك+ إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وزيادة التوجه الى الطاقة المتجددة في معظم دول العالم.
ومن جهته، قال الخبير والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي "الأسعار الآن حول 80 دولارا للبرميل الواحد، بسبب مخاوف عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي".
وأوضح أنه من غير المعروف بعد إذا كان الفيدرالي الأميركي سيضيف ارتفاعا جديدا على أسعار الفائدة بعد 11 ارتفاعا أوصلها إلى نحو 5.250 %، أو بقاء هذه النسب مرتفعة لفترة أطول، وكلتا الحالتين مضرة بشكل كبير للاقتصاد والنمو العالمي، وأثر ذلك على الطلب على النفط.
وبين أن أسعار النفط عالميا سجلت خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية منذ بداية الشهر الحالي، نتيجة انحسار مخاوف المعروض النفطي بعد انخفاض احتمال تمدد الحرب في الشرق الأوسط مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأت المخاوف تتجه الى نقص الطلب مع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
كما رافق ذلك تهديدات جماعة أنصار الله للملاحة في مضيق باب المندب عبر احتجاز سفينتين واستهداف سفينة ثالثة، في وقت يعد فيه هذا المضيق ثالث أهم مضيق بحري عالمي لتجارة النفط، إذ يمرر قرابة 5 % من إنتاج النفط العالمي، يضاف إلى ذلك كله إعلان أوبك+ تأجيل اجتماعها المقرر اليوم، ما أدى الى ارتفاع الأسعار في الأسبوع الرابع.
وفي ظل ذلك، فإن التوقعات، وفقا للشوبكي، تشير إلى توجه تخفيض سعر الديزل 4.5 قرش لليتر الواحد، وتخفيض أسعار البنزين بشقيه 90 و95 بواقع 5 فلسات للتر الواحد، وتثبيت سعر الكاز وأسطوانة الغاز.
وفي تسعيرة الشهر الحالي للمشتقات النفطية، تم تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 925 فلسا للتر بدلاً من 975 فلسا للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1165 فلسا للتر بدلاً من 1220 فلسا للتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 795 فلسا للتر بدلاً من 825 فلسا للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز للشهر الحالي عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

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