ما المطلوب لضمان إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

ضرورة إطلاق صناديق تحوط لدعم القطاعات الإنتاجية

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لترويج المملكة استثماريا

عمان - ترك عدوان الاحتلال على قطاع غزة تداعيات وتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية، الأمر الذي انعكس على تراجع الطلب والاستهلاك في السوق المحلية إضافة إلى تقلص الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، وامام هذه التداعيات تبدو الحاجة ملحة للعمل من اجل إدامة تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد آلية للتحوط لحماية الاقتصاد المحلي من تداعيات هذا العدوان.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد" أنه وفي ظل الظروف الراهنة في الاقليم والصدمات والأزمات التي تحيط بشكل دائم في الاقتصاد الوطني، فهناك أولويات يجب السير على أساسها لدفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من تأثرها بعدوان الاحتلال على غزة، وفي مقدمتها إدراج القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وإشراكه بشكل حقيقي في صناعة القرار الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء خلية أزمة "للتحوط الاقتصادي" تشمل اعضاء من الحكومة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة وتكون في حالة انعقاد دائمة بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة الظرف الراهن.

ومن هذه الأولويات ايضا إيجاد الحلول الممكنة التي تسمح بالاعتماد على الذات بتوفير الحاجات المحلية من عنصري الطاقة والمياه الحيويين للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين وتوفير البيئة الاستثمارية التي تضمن استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

وكان الملك عبدالله الثاني شدد على ضرورة إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

وأكد الملك، خلال لقائه فعاليات اقتصادية في قصر الحسينية، أن منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، قائلا "الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وجدد جلالته التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة.

الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة قال لـ"الغد" إن إدامة عجلة دوران الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتطلب من الحكومة العمل على إدراج القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وإشراكه بشكل حقيقي في صناعة القرار الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان توسعه ومساعدته على استغلال الفرص الاقتصادية الممكنة.

وأكد مدادحة، الذي سبق وأن شغل منصب وزير تطوير القطاع العام، أن دوران عجلة الاقتصاد الوطني بشكل جيد مرهون في توفير البيئة الاستثمارية التي تضمن استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي ما تزال أقل من المأمول، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الأردن، موضحا بأنه ما يزال هناك ضعف توارثته الحكومات السابقة في إدارة ملف الاستثمار عدا عن المعيقات التشريعية والبيروقراطية.

وبين مدادحة أن الاستثمار يعد بمثابة "المفتاح" لحل كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني لا سيما تواضع معدلات النمو الاقتصادي ومشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى افتقاد الحكومة للقدرة التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبيرة، ما يستدعي من الحكومة توجيه كامل ثقلها وتركيزها على هذا الملف الإستراتيجي بالنسبة للاقتصاد في الاردن، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في ترويج المملكة استثماريا وإبراز المزايا والفرص الاستثمارية والعوائد الاقتصادية التي تتوفر لدينا محليا.

وأشار المدادحة إلى وجوب تسريع العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، نظرا لما تحمله من حلول لمشاكل الاقتصاد الوطني، لافتا بأن وتيرة تنفيذ الرؤية ما تزال أقل من المأمول.

من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن ضمان حركية عجلة الاقتصاد الوطني وعدم تأثرها بتبعات عدوان الاحتلال "الجبان" على قطاع غزة، تستوجب من كل الاطراف القائمة على المشهد الاقتصادي المحلي التوجه إلى تفعيل وتوسيع الاعتماد على الذات واستغلال الموارد المحلية الداخلية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.

ويرى عوض أنه في ظل الظروف الراهنة في الاقليم والصدمات والأزمات التي تحيط بشكل دائم في الاقتصاد الوطني، فإن هناك أولويات يجب على الحكومة العمل عليها وفي مقدمتها إيجاد الحلول الممكنة التي تسمح بالاعتماد على الذات في توفير الحاجات المحلية من عنصري الطاقة والمياه الحيويين للاقتصاد الوطني، مطالبا في هذا السياق بضرورة دعم الحكومة الاستثمار المحوكم في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى تخصيص الحصة الاكبر من النفقات الرأسمالية لدعم المشروعات اللازمة في هذين القطاعين.

ولفت عوض إلى ان الحكومات والدول عادة ما تكون أكثر مرونة في تعاملها مع الخطط والاستراتيجيات في حالات الأزمات والطوارئ، لذلك فإن الظرف الحالي يحتم علينا إعادة توجيه مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وحصرها بشكل واضح في قطاعات محددة كقطاع الصناعات الإنتاجية والطاقة والمياه.

وبقصد حماية القطاعات الاقتصادية من تبعات عدوان الاحتلال على غزة ولضمان إدامة عجلة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف السائدة دعا عوض إلى ضرورة إطلاق صناديق تحوط لدعم القطاعات الانتاجية وتمكينها وتمويل احتياجاتها، إضافة إلى مساعدة القطاعات التي قد يلحق بها ضرر على تجاوز الأزمة الحالية، موضحا بأنه يمكن أن يتم تمويل هذا النوع من الصناديق من خلال مصادر تمويل محلية.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي إياد ابو حلتم إن عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كتراجع الاستثمارات الوافدة في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض الصادرات الوطنية خاصة وان حصة كبيرة من المنتجات الوطنية التي تقلصت مؤخرا بسبب هذه الحرب يتم تصديرها إلى الاراضي الفلسطينية.

وأكد أبو حلتم أنه في ظل حالة التوتر والترقب السائدة في المنطقة على خلفية العدوان "الصهيوني" على غزة، فإن الحاجة ملحة محليا لاتخاذ عدة خطوات يمكن من خلالها ضمان إدامة عجلة الاقتصاد الوطني والحد من تأثير هذه الأزمة عليه وتتمثل هذه الخطوات بما يلي: إنشاء خلية أزمة للتحوط الاقتصادي تشتمل على اعضاء من الحكومة وممثلي عن القطاعات الاقتصادية المختلفة وتكون في حالة انعقاد دائمة بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة الظرف الراهن، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي وتسريع ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص اللازمة لهؤلاء المستثمرين.

ومن هذه الخطوات ايضا أهمية تدخل الحكومة لزيادة حجم التمويل المقدم للقطاعات الاقتصادية إضافة إلى ضخ السيولة في كافة اركان الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الطلب والإستهلاك المحلي وذلك من خلال برامج مشابهة لما تم انتهاجه خلال جائحة كورونا عبر البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

