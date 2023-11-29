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21 % زيادة قيمة مخصصات التخطيط في 2024

11/29/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أظهر مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام المقبل ارتفاع قيمة المخصصات من نفقات جارية ورأسمالية للوزارة إلى 15.193 مليون دينار مقارنة مع النفقات المعاد تقديرها لعام 2023 والبالغة 12.572 مليون، بزيادة ناهزت نسبتها 21 %.
وقدر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للوزارة خلال العام القادم بنحو 11.6 مليون دينار قياسا مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2023 والمقدرة بـ9.451 مليون ليبلغ الفارق بين النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره للعام الحالي 2.185 مليونا.
فيما قدر المشروع حجم النفقات الجارية للوزارة في العام المقبل بـ3.157 مليون دينار مقارنة مع 3.457 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2023، بتراجع قدره 436 ألف دينار.
وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 على مستوى النفقات الرأسمالية فقد تمت زيادة مخصصات مشروع مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الاخضر بمبلغ 2.2 مليون دينار إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 400 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بنحو 200 ألف دينار إلى جانب انخفاض مخصصات مشروع المركز الوطني للإبداع بمقدار 240 ألف دينار، نظرا لانتهاء المشروع وانتهاء الدعم المقدم للمركز
وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، فقد تمت زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 424 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات لعام 2024، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 12 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها.
وبحسب مشروع الموازنة فقد تم تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لبرنامج التنمية المحلية خلال العام القادم مقارنة مع المعاد تقديره والبالغ 6.375 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى بلورة وتصميم وتمويل مبادرات تنموية ذات تدخلات تنموية ابتكارية ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية وأثر ملموس ومستدام على المجتمعات المحلية وبشكل يعزز بيئة العمل التشاركية مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتقييم اثرها.
ويقدم البرنامج عدة خدمات من أبرزها المساهمة في تطوير آليات التخطيط التنموي على المستوى المحلي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين في المحليات وتعزز تنافسية المحافظات إضافة إلى تنفيذ مبادرات تنموية تستهدف المجتمع المحلي من خلال تفعيل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية لخلق فرص العمل والتشغيل مع التركيز على المناطق ذات الخصوصية التنموية، إلى جانب تطوير مفاهيم وآليات تخطيط وتقتقنيات مبتكرة إلى المجتمعات المحلية، فضلا عن التنسيق مع المديريات المعنية لتوفير وإيجاد مصادر تمويل لازمة لتنفيذ المبادرات الريادية المستهدفة، واخيرا توفير الدعم اللازم للبرنامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما خصص المشروع مبلغ 6.193 مليون دينار خلال العام الحالي لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة قياسا مع المعاد تقديره لعام 2023 والبالغ 6.197 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.
ويقدم البرنامج خدمتين وهما خدمات لوجستية تعزز وتحسن طبيعة العمل، وشراء الاحتياجات الاساسية من الاجهزة والقرطاسية والمطبوعات، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وقياس نسب الانجاز في مؤشرات إداء العمليات.
ولفت المشروع إلى ان أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة لموازنات الوزارة للسنوات 2024-2026 ستكون على النحو التالي: الأولوية الأولى اعداد وتحديث البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والمساهمة في متابعة تنفيذها وذلك من خلال اجراء مراجعة لبرامج والمشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديثها.
وتكمن الأولوية الثانية في توجيه المساعدات الخارجية نحو الاولويات ضمن مسارات التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذه الأولوية وهي التنسيق والتفاوض مع الجهات التمويلية والمانحة حول تلبية الاحتياجات التمويلية، إضافة إلى البحث عن مصادر ونوافذ تمويلية جديدة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول احتياجاتها التمويلية حسب أولويات رؤى التحديث.
ويضاف إلى ذلك الأولوية المتعلقة بالتغيير المناخي والتي تستهدف زيادة استفادة الاردن من التمويل المناخي المقدم من الجهات المانحة والتمويلية والصناديق الدولية المتخصصة بالمناخ، ولتحقيق ذلك سيتم اتخاذ عدة إجراءات وهي وضع خطة عمل لإعادة اعتماد الاردن في صندوق التكيف مع التغير المناخي غضافة إلى التنسيق والتفاوض مع الجهات المانحة والتمويلية والصناديق الدولية المتخصصة بالمناخ للحصول على التمويل.
ومن الأولويات التي تسهدفها الوزارة ايضا الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تتبع مساهمة المانحين في تمويل المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتحديد الاولويات مع الوزارات والمؤسسات المعنية وحسب الاستراتيجيات المعنية بالنوع الاجتماعي.
وأشار مشروع الموازنة إلى أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة خلال العام القادم 2024 تتمثل بما يلي: ضعف الاستجابة الدولية لمتطلبات خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، والآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي وما يرافقها من صعوبة في التخطيط والتنموي، إلى جانب الصدمات الخارجية المستمرة وتأثيرها على حجم المساعدات الخارجية.

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