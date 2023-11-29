الحسين إربد.. أرقام قياسية تطمئن جماهيره وتستفز خصومه

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

يمضي فريق الحسين اربد لكرة القدم، بخطوات ثابتة، في تسجيل أرقاما قياسية في دوري المحترفين، سعيا إلى حصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.



ويعيش جمهور النادي حاليا نشوة الانتصارات المتتالية، والأرقام القياسية المتوجة بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 21 نقطة، بانتظار اكتمال المسيرة في المرحلة المقبلة والأكثر صعوبة، للحفاظ على مكتسبات الجولات السبعة التي خاضها في الدوري.



وتجسد أرقام الحسين إربد في الدوري حتى الآن مقولة "واثق الخطوة يمشي ملكا"، بانتظار تعزيزها في المرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الفريق للقطبين الفيصلي والوحدات، في لقاءين سيحددان بنسبة كبيرة خريطة طريق الدوري، حيث ساهمت الأرقام القياسية التي حققها الفريق حتى الآن، في استفزاز الخصوم الذين باتوا يحسبون له ألف حساب قبل مواجهة الأصفر.



أبرز أرقام الحسين إربد القياسية في الدوري، هو حفاظه على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية، في مؤشر على قوة حراسة المرمى وخط الدفاع.



قوة الحسين الهجومية والدفاعية، فرضت حضورها من خلال تسجيل الفريق 17 هدفا في 7 مباريات بمعدل 2.4 في المباراة الواحدة، ومحافظته على نظافة شباكه لم يسجل أي هدف في مرمى الفريق في الجولات الماضية، في هذا السياق يمكن الإشارة، إلى رقم مميز سجله حارس مرمى الفريق عبد الله الزعبي بطول المدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه والبالغة 630 دقيقة إضافة الى الوقت بدل الضائع.



ويشكل حارس المرمى في عالم كرة القدم، نصف الفريق وقد يكون الفريق بأكمله، فهذا المركز ونظرا إلى أهميته وحساسيته يعتبر الأهم بين مراكز اللعب داخل المستطيل الأخضر، والحارس الجيد والمتألق يتصف بمواصفات فريدة ومتنوعة، تفوق ربما مواصفات اللاعبين الآخرين. والحال ينطبق على الزعبي الذي قدم مباريات قوية وأداء مميزا، وساهم في إنقاذ فريقه من العديد من الأهداف المحققة.



ولعبت عوامل كثيرة في الأداء الفني المتطور للحسين والنتائج الفنية الجيدة والانتصارات المتتالية، ولم يستغرب الجماهير الأردني ظهور الحسين بهذه القوة سواء من خلال العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني موتة، أو تلك البديلة التي تجلس على المدرجات ولا تقل أهمية ومستوى عن الفريق الأساسي، إضافة إلى اللاعبين الأجانب، الذين أثبتوا حضورهم وساهموا في رفع أداء الفريق وتحقيق انتصاراته والصدارة المستحقة للدوري.



ولا يختلف اثنان على أن أداء فريق الحسين، لم يكن على الوتيرة نفسها خلال مبارياته في بطولتي الدوري والكأس، وشكل ذلك عتابا من جماهيره، لكن الظروف التي تعيشها الكرة الأردنية وفترة التوقفات وطريقة إدارة اتحاد الكرة لملف الأندية قد يجد عذرا للفريق.



ورغم أن الحسين لم يدخل بعد في أجواء المنافسات "المؤثرة"، وتحديدا مع فريقي الوحدات والفيصلي اللذين يمكن اعتبارهما أشد المنافسين له على اللقب، إلا أن ما قدمه حتى الآن ربما منح منافسيه صورة واضحة عن قدراته وطموحاته باللقب، وتمثيل الأردن في البطولات الآسيوية المقبلة.



وفي الجولة العاشرة، سيكون الحسين على موعد مع لقاء الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الرابع عشر من الشهر المقبل، فيما ينتظر تحديد موعد للمباراة المؤجلة أمام الوحدات في منافسات الأسبوع الخامس من الدوري، وهذا لا يعني أن بقية المواجهات للحسين ستكون سهلة، بل على العكس، فإن أمامه فرق تحاول أن تثبت ذاتها وتحسن من مواقعها على سلم الترتيب، بمعزل عن حسابات المنافسة على اللقب.



ويبحث الحسين عن حسم مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة، واستغلال فترة التوقف الطويلة بين المرحلتين في المحافظة على الجاهزية العالية، خصوصا وهو يدرك أن "القطبين" الوحدات والفيصلي، سيعملان خلال قترة القيد الثانية بين المرحلتين على إعداد "قراءة مشهد" للاعبين المحليين والأجانب، والاستغناء عن عدد منهم واستقطاب مجموعة من اللاعبين والأجانب بحثا عن منافسة جادة على لقبي دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.



ويتابع عدد كبير من نجوم الحسين إربد السابقين، مسيرة فريقهم بتفاؤل وأمل في أن ينجح الفريق في حصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

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