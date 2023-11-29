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أنشيلوتي يتراجع عن تصريحاته ويعتذر لحارس ريال مدريد

11/29/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صحح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقفه مع لونين، حارس ريال مدريد، وتراجع عن تصريحاته بشأن العودة الوشيكة للحارس الأول كيبا ووضع الأوكراني مجددا في دكة البدلاء.

وكان المدرب الإيطالي قد كشف أنه سيظل يعتمد على الحارس كيبا رغم تألق لونين في المباريات الأخيرة للفريق والتي شارك بها بسبب إصابة زميله الإسباني، وهو ما أدى أغضب الأوكراني حسب التقارير الصحافية.

وكشفت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن أنشيلوتي تحدث مع لونين، يوم الاثنين، عن سوء التفاهم الذي نشأ بعد التصريح الذي أدلى له، وأن ما أراد المدرب الإيطالي توضيحه بكلماته هو مركز كيبا الأساسي، وأن النقاش ساهم في توضيح الموقف وتجنب ترسيخ تصريحات يمكن أن تتحول إلى مشكلة داخل الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن لونين استجاب بشكل مثالي لتوضيحات أنشيلوتي الذي يرى كيبا كحارس أساسي، لاسيما وأنه تعاقب معه عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف.

وأشارت "ماركا" إلى أن مستقبل لونين بعيد عن "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، خاصة وأنه لا يوجد تحرك من إدارة النادي لتمديد عقد الحارس الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

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