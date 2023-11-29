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غوارديولا: للمرة المليون.. هالاند مبهر

11/29/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح للاعبه إرلينغ هالاند بعدما أضاف رقما قياسيا آخر لسجلاته الليلة الماضية.

وأصبح هالاند البالغ من العمر "23 عاما" أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة 54 الذي قاد به انتفاضة سيتي للفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ ليضمن صدارة المجموعة السابعة قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وقبل ثلاثة أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.

وقال غوارديولا مازحا حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند: مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى؟ للمرة المليون أنا منبهر حقا. حقق هالاند رقما قياسيا آخر. تهانينا. إنه لاعب رائع. قلتها كثيرا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند. نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة.

واستغرق الأمر من هالاند 35 مباراة فقط ليصل إلى 40 هدفا محطما رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة.

لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لغوارديولا هو أن هالاند بدأ صحوة سيتي بعد شوط أول بطيء للغاية تركهم متأخرين بهدفين للمرة الأولى في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 2018.

وقال غوارديولا إنه يأمل أن يتعلم لاعبوه من هذه المباراة المتقلبة.

وأضاف: لم يكن الفوز بهذه المباراة سهلا. يجب أن ننظر في المرآة ونقول لأنفسنا علينا أن نفعل ما هو أفضل. لكن في فبراير (دور 16) سنكون هناك في صدارة المجموعة، لا أعرف من سنواجه لكن مباراة الإياب ستكون على أرضنا وأظهرنا مرة أخرى قدرتنا على تحقيق انتفاضة والعودة في النتيجة.

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