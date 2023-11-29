جوارديولا يشيد بردة فعل سيتي.. وغضب في نيوكاسل بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

مدن - أوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أنه راض عن رد فعل فريقه، بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2 أول من أمس، ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى لايبزج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، لكن مانشستر سيتي انتفض في الشوط الثاني، وأحرز 3 أهداف من إمضاء إيرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز.

وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة بهذا الفوز، وهو الذي كان ضمن في وقت سابق مع لايبزج، التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "هذا هو دوري أبطال أوروبا. لايبزج دائمًا فريق يتأهل إلى دور الـ16 في آخر خمس أو ست سنوات. لقد استقبلنا الكثير من أخطاء الدفاع. عليك بأن تفوز بالتحديات ولم نفعل ذلك".

وأضاف: "كان علينا أن نكون مرتاحين قدر الإمكان وكان رد فعلنا جيد حقًا. نحن في المركز الأول في المجموعة وأنا راضٍ جدًا عن رد الفعل في النهاية. الفريق يركض ويقاتل ويتمتع بالروح".

وواصل: "لقد تغيرنا مع الضغط. ريكو (لويس) كان استثنائيًا مرة أخرى، وكان لدى فودين في الثلث الأخير تحركات حاسمة. أعتقد أن جيريمي (دوكو) غير إيقاعنا".

وعن إيرلينج هالاند الذي صار أسرع لاعب يصل إلى 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا، قال جوارديولا: "لقد حطم الرقم القياسي. إنه أمر جيد بالنسبة له".

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لايبزج بهدفين نظيفين من إمضاء البلجيكي لويس أوبيندا، عندما تمكن هالاند من تقليص الفارق.

ففي الدقيقة 53، وصلت تمريرة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين البينية، إلى هالاند الذي واجه الحارس ليضع الكرة زاحفة في المرمى.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، أصبح هالاند أسرع لاعب (35 مباراة)، وأصغر لاعب (23 عاما و130 يوما)، يصل إلى هدفه رقم 40 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.

ويعتبر هالاند، أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف رقم 20 (14 مباراة)، والهدف رقم 30 (35 مباراة).

من جانبه، أوضح لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، أن فريقه قدم شوطين متناقضين، في الفوز على ضيفه لايبزج.

وقال فودين في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "الشوط الأول كان أسوأ شوط رأيته لنا. والشجاعة والدافع غيرا الأمر. يتمتع هذا الفريق بعقلية رائعة ومن الجميل مشاهدته".

وأضاف: "كنا بحاجة فقط إلى هذا الهدف (الأول) للمضي قدماً، حتى أن صوت الجماهير كان أعلى كثيرًا بعد الهدف، وبمجرد أن دخل الهدف الأول، كان الدافع موجودًا".

وتابع: "لدينا سجل رائع في الاتحاد ولا يتطلب الأمر غير هدف واحد لتغيير الأمور".

وعن هدفه، قال فودين: "لقد كنت سريعًا في بعض الفرص لكنني مررت الكرة بين أقدام اللاعبين. ولحسن الحظ دخلت المرمى".

وتألق مهاجم لايبزج لويس أوبيندا، في مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي بتسجيله هدفين.

وجاء الهدف الأول، عندما تلقى أوبيندا كرة طويلة من الحارس، فتقدم بها بعدما عجز مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي عن قطعها، ليواجه الحارس ستيفان أورتيجا ويضع الكرة في المرمى.

وفي الهدف الثاني، تلقى أوبيندا الكرة في منتصف الملعب، ليتخطى مدافع سيتي روبن دياز بحركة فنية جميلة، قبل أن يتقدم ويراوغ جوسكو جفارديول، ويسدد في الشباك.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، أصبح أوبيندا خامس لاعب يسجل هدفان أو أكثر في مرمى مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ الموسم 2016-2017، حيث سبقه إلى ذلك كل من: كريم بنزيما وراداميل فالكاو وسون هيونج مين، إضافة إلى زميله السابق في لايبزج كريستوفر نكونكو.

وانتقل البلجيكي أوبيندا إلى لايبزج في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من لنس، بعدما أحرز 21 هدفا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وأشاد الدولي الإنجليزي السابق أوين هارجريفيز، بتكتيكات المدرب جوارديولا في الشوط الثاني.

وبدا سيتي مهتزا في الدفاع، بينما عانى لتحويل الفرص إلى أهداف، وأجرى جوارديولا التغييرات بعد نهاية الشوط الأول، حيث أشرك ناثان آكي وجيريمي دوكو وجوليان ألفاريز.

وأشاد هارجريفيز بقرار جوارديولا إجراء تغييرات على فريقه، مدعيًا أن المدرب الإسباني أدرك أن لايبزج يسبب له مشاكل في الدفاع.

وقال لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق لشبكة "تي ان تي سبورتس": "عليك بأن تجد طريقة لتكون فعالاً. ضغط سيتي كان رائعا، من الواضح أنهم تركوا مساحات في الخلف. عرف بيب أنهم واجهوا صعوبات في الشوط الأول وقام بإجراء تغييرات".

وأضاف: "جاء آكي وقام بتسوية الأمور دفاعيًا، فودين، دوكو، ألفاريز لديهم الكثير من القوة في الجزء العلوي من الملعب".

وتحدث هارجريفيز عن مدى أهمية الهدف الأول بالنسبة لفريق جوارديولا، قائلاً: "اللمسة الأولى من فيل والتسديدة السريعة من هالاند، بمجرد تحقيق الهدف الأول، بدأت المباراة، يمكنك رؤيته وهو يهتف للجمهور وكانوا بالتأكيد سيحصلون على مزيد من الأهداف".

إلى ذلك، انتقد النجم الإنجليزي السابق جلين هودل، مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، بسبب السماح لفريق لايبزج بالتقدم مبكرًا.

وأشار مدرب توتنهام وتشيلسي السابق أيضًا، إلى أن خطأ أكانجي الذي سمح للمهاجم البلجيكي لويس أوبيندا بتسجيل الهدف الافتتاحي، جاء بسبب تعليمات مختلطة من جوارديولا، حيث طلب من المدافع اللعب بمركزين في آن واحد.

وفي الدقيقة 13، استفاد أوبيندا من كرة طويلة مرسلة من حارس المرمى جانيس بلاسفيتش، قبل أن ينفرد بالمرمى ويسجل هدفا.

وانتقد هودل أكانجي لأنه سمح لأوبيندا بالابتعاد عنه ليواجه حارس المرمى وجهاً لوجه، قال هودل لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لقد تعامل أوبيندا مع الأمر بشكل جيد حقًا. إنه خطأ أكانجي حقًا، لا أعرف أين كان عقله".

وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالعقلية وقد عاد كقلب دفاع علما بأنه بدأ في دور خط الوسط. أعتقد أن بيب أعاده إلى هناك كقلب دفاع عادي. لكنه عاد من دون أن يقوم بضبط مهامه".

وتابع: "إنها مجرد ركلة طويلة واحدة من الحارس، انظر إلى أين وصل أوبيندا بين قلبي الدفاع ليبدأ انطلاقته. إنه مجرد دفاع سيء للغاية".

غضب في نيوكاسل

انتقد مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مواجهة باريس سان جيرمان، والتي أدرك منها الفريق الفرنسي التعادل (1-1).

وعقب مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أكد هاو "أعتقد أنه كان قرارا خاطئا.. كان قرارا خطيرا جدا بالنظر للوقت القصير الذي كان باقيا".

واستطرد "مع ذلك يجب أن أسيطر على نفسي لا يمكنني أن أقول كل ما يدور برأسي، هذا عملي أيضا، ولكنني محبط من أجل اللاعبين، كنا قريبين للغاية".

وأضاف المدرب، "لا يمكنني أن أطلب المزيد من لاعبي فريقي، لقد قدموا كل شيء، وكانت مباراة رائعة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، من المؤسف أنهم لم يتمكنوا من الاحتفال".

وذكر، "حين أجريت القرعة قيل إنها مجموعة الموت، لذلك نشعر بخيبة أمل، لأننا كنا اقتربنا جدا من التأهل".

وفي المباراة التي أقيمت الليلة قبل الماضية على ملعب حديقة الأمراء، أنقذ كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان من السقوط في خسارة مريرة على أرضه بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة (90+8) لتنتهي المباراة 1-1.

وبهذه النتيجة، تمسك نادي العاصمة الفرنسية بوصافة المجموعة السادسة بسبع نقاط، بينما حل نيوكاسل ثالثا بخمس نقاط.

من جهته، أعرب مبابي عن أسفه للفرص الضائعة من قبل فريقه، مؤكدا أن الخصم الإنجليزي "لم يكن لديه أي شيء" للمنافسة.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، قال مبابي عن إضاعة العديد من الفرص في المباراة: "إنها مخيبة للآمال. في مباراة دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الحصول على الكثير من الفرص وعدم التسجيل. إنها ليست مشكلة هيكلية أو تنظيمية. إنها مشكلة اللاعبين، علينا العمل، وأن نكون أكثر فعالية".

وأضاف: "لقد أتيحت لي فرص للتسجيل ويجب أن أسجل، هذا واضح. أي شخص لديه عين يرى أننا سيطرنا. نحن من يجب أن نكون أكثر فعالية في اللمسة الأخيرة، لقد سيطرنا بالكامل على مجريات اللقاء. لم يكن لديهم أي شيئ".

وناشد مبابي زملاءه "ألا يستسلموا، لأن هناك مباراة واحدة متبقية والهدف هو أن نكون في المركز الأول في المجموعة لذا علينا الفوز في دورتموند".

أما مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، فأكد تفوق فريقه على نيوكاسل رغم التعادل بصعوبة، مشيدا بقدرة فريقه على التنافس حتى النهاية.

وفي تصريحات بعد المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، قال إنريكي: "كنا نستحق الفوز، كنا متفوقين، لكن كرة القدم لا تكافىء من يصنع أكبر عدد من الفرص، بل من يسجل أكبر عدد من الأهداف. هذه هي كرة القدم، نحن أحد الفرق التي تسجل أكبر عدد من الأهداف في أوروبا".

وتابع: "اليوم أود تسليط الضوء على اللاعبين والجماهير، لقد لاحظنا قوتهم وأدركنا التعادل. لقد كان سيناريو فيلم رعب، آمل أن نتمكن في الجولة الأخيرة من الفوز وأن نحتل المركز الأول" بالمجموعة السادسة.

وأردف المدرب الإسباني: "أنا سعيد للغاية بسلوك وتصرف لاعبي فريقي، وفخور بقدرة اللاعبين على تحمل الإحباط. عندما تفوز، كل شيء يتدفق، وعندما تخسر بشكل غير عادل، لا يحدث ذلك، وقد حافظوا على القدرة على الإيمان حتى الدقيقة (90+8)".

وواصل: "هذا الفريق لديه ماض خاص، لم يستسلموا حتى النهاية، على الرغم من أن منطقة المنافس بدت في بعض الأحيان وكأنها كرة والدبابيس، كنت تتساءل كيف لم تدخل الكرة المرمى".

وعن خيارات التأهل، أوضح المدرب أن التعقيد هو أننا يمكن أن نتأهل حتى لو تعرضنا للخسارة، وكذلك حتى بالتعادل يمكن أن نتعرض للإقصاء، وبالفوز سنكون في الصدارة، والأهم أننا سنعتمد على أنفسنا، للوصول إلى الجولة الأخيرة ونحن نعتمد على أنفسنا كان الهدف".

تشافي: مشروعنا يتقدم

صرح مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز أول من أمس، بأنه يشعر بأن "المشروع يتقدم"، بعد فوزه على بورتو (2-1) وحسم التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة لأول مرة منذ ثلاثة مواسم.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال المدرب الكاتالوني: "التأهل يعني الكثير، لقد حققنا الهدف الأول للموسم".

ورد البلاوجرانا على تقدم الضيوف أولا بهدف من توقيع إدواردو جابرييل بهدفين، أحدهما في الشوط الأول عن طريق جواو كانسيلو والآخر بواسطة جواو فيليكس في الثاني.

وأوضح المدرب: "لقد كان كانسيلو جيدا للغاية. لقد قدمنا الكثير بفضله، وحققنا التعادل بعد دقيقتين من استقبال هدف" المنافس.

كما أشاد بأداء الحارس البديل إيناكي بينيا الذي شارك أساسيا بسبب إصابة مارك أندريه تير شتيجن، والذي قال عنه: "كان جيدا للغاية" في المواجهة.

وأشار تشافي إلى أن الفوز "لا يغير من أي شيء"، وأصر على أن "التأهل إلى دور الـ16 ما هو إلا قسيمة راحة البال حتى الأحد"، في إشارة إلى مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري.

وأضاف: "لن يكون هناك 11 لاعبا أساسيا. اليوم لم يلعب اللاعبون المهمون للغاية منذ البداية.. بالدي، فيران، لامين يامال، فيرمين... في كرة القدم الحديثة هناك 15 أو 16 لاعبا يلعبون بانتظام".

وقال المدرب الكاتالوني في إشارة إلى قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال: "لا أرغب في مقابلة بورتو مرة أخرى، إنهم منافسون أقوياء للغاية. نحن لسنا خائفين، لكننا نحترم جميع الفرق".

من جانبه، أكد البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير برشلونة الأيمن، أن "الفريق في المكان الذي يستحقه".

وتألق النجم الدولي في المباراة بعد أن سجل هدف التعادل، ثم صنع الهدف الثاني لمواطنه جواو فيليكس.

وقال جواو في تصريحات بعد اللقاء: "المباراة كانت بمثابة نهائي بالنسبة لنا، ونجحنا في الفوز بها".

وأضاف، "شعرت ببعض الآلام في العضلة المأبضية في مباراتي المنتخب وأمام رايو في (فاييكاس)، واليوم الأمر كان أكبر. سأبذل قصارى جهدي للتواجد أمام أتلتيكو مدريد".

وحول تغير أداء الفريق في الشوط الثاني، أشار كانسيلو إلى أنه "عندما تمتلك الثقة، فإن كل الأمور تسير بشكل جيد"، مشددا على أن الفريق يمتلك "مجموعة من الخبرات، والشباب مميزون للغاية على المستوى الإنساني".

في الطرف الآخرـ أكد مدرب فريق بورتو البرتغالي، سرجيو كونسيساو، أن فريقه استحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل من معقل برشلونة.

وصرح كونسيساو عقب المباراة: "قدمنا على الأقل ما يستحق للخروج بنقطة التعادل" مشيرا إلى أن بورتو أظهر أمام برشلونة أنه قادر على "الفوز على أي فريق في أوروبا".

وأضاف مدرب فريق "التنانين"، أن لاعبيه أظهروا "شخصية" داخل الملعب و"سجلوا هدفا، رغم أنهم عانوا بعض الشيء بعدها".

إلا أن كونسيساو، أكد أنه يرحل عن برشلونة وهو "غير سعيد" موضحا أنه لا يحب "الانتصارات المعنوية".

سيميوني: نستحق التأهل

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على فينورد 3-1، أنه "سعيد للغاية" بإنجاز اللاعبين، موضحا أن الفريق قدم "عروضا جيدة للغاية" و"مباراة جماعية مهمة".

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، قال سيميوني: "كنا نعلم مدى صعوبة المنافس، ومدى أهمية اللعب على أرضه في أوروبا ومدى جودة أدائهم في الدوري. لقد أدركنا ذلك جيدا، وحاولنا أن نلعب المباراة التي أردناها. كانت هناك عروض جيدة للغاية وقدمنا مباراة مهمة كمجموعة".

وتابع: "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث مبكرا. من المؤسف أننا لم نتمتع بالحيوية والكفاءة التي كان من الممكن أن نتمتع بها في تلك النهايات عندما بدا الأمر وكأن الهدف الثالث آت. لقد تركنا الخصم قادرا على المنافسة". -(وكالات)







