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الشقيقتان القراعين.. احتراف السلة مسارهما الوظيفي مع اكتمال نضوج موهبتهما

11/29/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - تطمح الشقيقتان زينة وحور سامح القراعين، لاعبتا فريق نادي شباب الفحيص، إلى أن تشكل لعبة كرة السلة مسارهما الوظيفي في المستقبل، من خلال احتراف اللعبة مع كبرى الأندية، إلى جانب تأكيدهما أن تمثيل المنتخب الوطني حلم يتحقق.
صانعة الألعاب زينة (16 عاما) - الشقيقة الأكبر للاعبة حور (15 عاما)، التي تجيد اللعب في مركزي "السمول والباورفوروورد"- هيمنت مؤخرا على الجوائز الفردية لدوري الناشئات مع فريقها الفحيص، باختيارها أفضل ممرة للكرات وأفضل سارقة للكرات وأفضل مسجلة وأفضل لاعبة "MVP"، إلى جانب تواجدها في قائمة "كل النجوم"، حيث سجلت إجمالي 281 نقطة في 15 مباراة بمعدل 18.73 نقطة لكل مباراة، كما بلغ متوسط متابعاتها 3.26 متابعة ناجحة ومعدل 5.4 تمريرة حاسمة و7.2 سرقة للكرة و0.46 بلوك شوت وبمتوسط فاعلية 24.8 لكل مباراة.
وتقول زينة في حديثها لـ"الغد": "بدأت لعب كرة السلة في أكاديمية نجوم الأردن عندما كنت أبلغ 8 أعوام بإشراف المدرب مصطفى أبو شمة، ثم انتقلت بعدها للعب مع المدرب الوطني يوسف أبو بكر في نادي ديونز، أطمح إلى أن يكون الاحتراف مساري الوظيفي بالمستقبل، وهذا يأتي من خلال المثابرة بالتدريب وامتلاك الشغف لذلك".
وحول إنجازاتها، تقول: "حصلت على نحو 17 جائزة فردية وأكثر من لقب جماعي، كما حظيت بشرف تمثيل المنتخب الوطني في فئتي تحت 16 و18 عاما، وكنت هدافة البطولة الآسيوية الأخيرة وارتديت فيها شارة القيادة"، مؤكدة أن أبرز التحديات التي تواجهها تتمثل في ضعف عدد الفرق التي تتنافس في البطولات المحلية للناشئات.
من جانبها، تقول الشقيقة الأصغر حور القراعين في حديثها لـ"الغد": "بدأت اللعب في نجوم الأردن أيضا بسن السابعة، وانتقلت بعدها إلى نادي ديونز ثم إلى الرياضي أرامكس انتهاء بفريق الفحيص، الذي أمثله اليوم وشقيقتي زينة".
وسجلت حور قراعين – التي اختيرت ضمن تشكيلة "كل النجوم" لدوري الناشئات مع الفحيص، - إجمالي 217 نقطة في 15 مباراة بمعدل 14.46 نقطة في المباراة، وبلغ متوسط متابعاتها 11.6 متابعة ناجحة و2.53 تمريرة حاسمة و2.53 سرقة للكرة و1.33 بلوك شوت وبمتوسط فاعلية 24.73.
وتتابع: "الاحتراف حلم لكل لاعبة تلتزم بالتدريبات وتشاهد مباريات كرة السلة العالمية، هذا الهدف أضعه نصب عيني وأسعى إلى تحقيقه"، مؤكدة سعادتها بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في دوري الناشئات تحت 14 عاما الموسم الماضي، إلى جانب تواجدها الدائم في التشكيلة المثالية للبطولات التي تخوضها.
وتؤكد الشقيقتان زينة وحور القراعين، أن تمثيل المنتخب الوطني حلم لكل لاعبة، بقولهما: "التواجد مع المنتخب الوطني حلم وشرف لكل لاعبة، نطمح إلى التدرج بتمثيل المنتخبات الوطنية، وصولا إلى فريق السيدات".
من جانبه، يقول مدرب فريق شباب الفحيص يوسف أبو بكر حول موهبة الشقيقتين: "نادرا ما نجد مثل هذه المواهب بكرة السلة، زينة وحور من المواهب القليلة التي يمكن التعويل على بقائهما لفترة أطول في خدمة كرة السلة النسوية، والاهتمام بهما أمر ضروري في هذه المرحلة، لإكمال مسيرتهما بطريقة صحيحة".
ويستطرد: "تتميز اللاعبتان ببنيتهما الجسدية القوية ومهاراتهما الفنية العالية، إلى جانب التزامهما بالتدريب والامتثال لتعليمات المدرب وسلوكهما الإيجابي وعلاقتهما الجيدة مع جميع اللاعبات بمختلف الفرق"، مؤكدا حاجة اللاعبتين إلى الانخراط مع المزيد من المستويات المرتفعة عبر المعايشة، لرفع مستواهما بشكل أكبر وإعدادهما لتمثيل المنتخبات الوطنية بشكل جيد.

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