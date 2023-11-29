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حسابات معقدة تواجه الوحدات لبلوغ المربع الذهبي الآسيوي

11/29/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- ما يزال فريق الوحدات لكرة القدم، يقدم مستويات غير مقنعة لجماهيره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، رغم توافر العديد من نجوم المنتخبات الوطنية في صفوفه، والأبرز على الساحة المحلية، إلا أن الأداء غير المستقر يجعل مسألة التتويج باللقب الآسيوي أمرا صعبا يحتاج للعمل بجد في الفترة المقبلة.
وساهم فوز الوحدات على أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين أول من أمس، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، ببقاء "الأخضر" في دائرة المنافسة للتأهل للمربع الذهبي عن منطقة غرب آسيا، بعد أن استمر بفارق النقطة عن المتصدر الكهرباء العراقي، والذي فاجأ الجميع هو الآخر بتسجيل فوز خارج دياره على الكويت الكويتي بهدف دون رد.
وغابت الروح عن لاعبي الوحدات في معظم فترات اللقاء، إذ لم يقدم الفريق الأداء المنتظر رغم الوصول المتكرر لمرمى الأهلي، فيما استطاع صالح راتب تسجيل الهدفين والحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب الاتحاد الآسيوي، في مباراة شهدت عودة أنس العوضات بعد عقوبة فنية سابقة، والمهاجم بهاء فيصل العائد من إصابة ألمت به قبل عامين تقريبا.
وعلى الرغم من تواضع أداء المنافس، إلا أنه شكل خطورة على مرمى الوحدات في أكثر من مناسبة، وكاد أن يسجيل هدفا أو يعادل النتيجة لولا تألق الحارس العائد من جديد لحماية العرين عبد الله الفاخوري، والذي كان على الموعد وأثبت كفاءته في خلافة زميله أحمد عبد الستار.
وبعد مضي أكثر من 3 أشهر على تعيين العماني رشيد جابر على تولي القيادة الفنية للوحدات، لم يضع المدرب بصماته الفنية على أداء وشكل الفريق، رغم الطموحات الكبيرة من مجلس إدارة وجماهير النادي في تحسين الصورة الفنية، إلا أنه في الوقت ذاته لا يلعب الوحدات كثيرا على الصعيد المحلي بسبب التوقفات المستمرة، وغياب عدد كبير من لاعبيه والتحاقهم بالمنتخبات الوطنية.
ويواجه الوحدات حسابات معقدة في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وذلك بعد انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من المجموعة الأولى، إذ تنص تعليمات الاتحاد الآسيوي على شطب نتائج الفرق التي تحتل المركز الرابع في المجموعات الثلاث، من أجل تحديد هوية أفضل وصيف من بين المجموعات.
وفي حال خسارة الوحدات أمام الكويت في 11 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في عمان، سيودع ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة من دور المجموعات بشكل رسمي، حيث يتراجع للمركز الثالث، فيما ينافس الكويت على أفضل ثان، ويتأهل الكهرباء متصدرا للمجموعة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام الأهلي.
وتعد نتيجة التعادل للوحدات مع الكويت إيجابية حال خسارة الكهرباء، حيث يصبح كل فريق لديه 10 نقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة الوحدات ويتأهل وقتها متصدرا للمجموعة، بسبب تبادل الفريقين الفوز في البطولة بالنتيجة نفسها 3-1، وحال فوز الفريق العراقي، فإن الوحدات سينافس على التأهل عن المركز الثاني.
وفي حال فوز الوحدات وتعثر الكهرباء بالتعادل أو الخسارة، فإن "الأخضر" يضمن التأهل أيضا متصدرا للمجموعة، أما فوز الكهرباء والوحدات، فيعني دخول الأخير في حسابات التأهل عن المجموعات المتنافسة كأفضل ثان، وشطب نتائجه مع الأهلي، أي أن الوحدات وقتها يصبح لديه 6 نقاط فقط.
ويحتاج الوحدات للتأهل عن مركز الوصافة في حال تعثر الفريقين المنافسين في المجموعتين الأولى والثالثة، بالخسارة أو التعادل بحسب ظروف المواجهات، ما يؤكد أن المهمة ليست سهلة للفريق الأردني في تحقيق تطلعاته بالوصول للدور الثاني، ومواصلة حلم التأهل للمشهد الختامي والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وبعد ضمان النهضة العماني تأهله بشكل رسمي متصدرا للمجموعة الأولى، والرفاع البحريني عن المجموعة الثالثة، فإن الوحدات سيواجه النهضة ذهابا وإيابا حال تأهله كمتصدر، فيما سيواجه الرفاع حال تأهله كأفضل مركز ثان.

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