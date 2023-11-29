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الرواد.. البديل الذهبي وصاحب الهدف الأجمل بالدوري

11/29/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يسجل لقائد فريق معان إبراهيم الرواد، حضوره المميز مع فريقه ببطولة دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، على الرغم من عدم مشاركته كلاعب أساسي، ليبرز واحدا من أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري.
ودخل الرواد البالغ من العمر 27 عاما، كبديل في الشوط الثاني بمباراة فريقه الأخيرة ببطولة الدوري أمام سحاب، وسجل واحدا من أجمل أهداف دوري المحترفين، حيث سدد الكرة بطريقة مميزة من خارج منطقة الجزاء، خادعت الحارس تامر صالح قبل دخولها للشباك، في هدف اعتبره البعض الأجمل حتى الآن.
وساهم الرواد مع فريقه بالوصول للمركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، إلى جانب مشاركته لأكثر من لاعب بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفين أيضا فور دخوله كبديل في مباراة السلط بالجولة السادسة، فيما سجل الرواد أول أهداف الدوري للموسم الحالي، والذي جاء في شباك الجليل بالجولة الأولى، مع العلم بأنه لم يكمل المباراة بداعي الإصابة.
ويعد الرواد واحدا من اللاعبين القلائل من الفئات العمرية بنادي معان في الفترة الحالية، حيث اتجه الفريق بعد صعوده لدوري المحترفين في العام 2020، إلى الاعتماد على اللاعب الجاهز ومن أندية أخرى، ما جعله القائد الأول للفريق يحمل شارة القيادة رغم صغر سنه.
وخاض قائد معان تجربة احترافية قصيرة في الملاعب اللبنانية الموسم الماضي مع فريق طرابلس الرياضي، وساهم في قيادة الفريق للثبات في الدوري الممتاز، برفقة زميله الأردني سليمان أبو زمع، والأخير استمر مع الفريق اللبناني لاحقا.
ويقول الرواد لـ "الغد": "إن مساهمته مع فريقه بالمباريات الأخيرة، هو واجب عليه كلاعب وابن النادي، رغم عدم مشاركته المستمرة بصفة أساسية بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدرب أمجد أبو طعيمة"، مبينا أن المدرب يبدي تفاؤله به عندما يدخل كبديل.
ويؤكد الرواد، أنه هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي لا يملك عقد لاعب محترف، حيث إن النادي طلب منه التوقيع كلاعب هاو نظرا للسقف المالي الذي يعاني منه معان، واعتباره واحدا من اللاعبين المخلصين الذين لا يضعون شروطا في عقودهم أثناء التوقيع.
وتابع: "أمتلك دافعا كبيرا لتقديم المستوى المميز، أملا بلفت أنظار المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، والذي أثبت حبه لاستقطاب لاعبي الفرق الجماهيرية، وتصدري للهدافين في الوقت الحالي أمر يحملني مسؤولية مضاعفة وأتمنى الاستمرار في القمة والمنافسة على الجائزة ".
وعن هدفه الأجمل في مرمى سحاب قال:" تفكيري بالتسديد من مسافة بعيدة ومن اللمسة الأولى، جاء بعد رؤيتي لتجمع لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء، ما جعلني أتخذ قرارا بالابتعاد عنهم والتفكير بالتسديد، موضحا أن عددا كبيرا من المتابعين شبهوا هدفه الشهير للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بمرمى بايرن ليفركوزن في نهائي دوري أبطال آوروبا في العام 2002".
وواصل: "نتائج معان في الجزء الأول من الموسم كانت سلبية بسبب الإصابات الكثيرة وتأخر التحاق الأجانب، ليتطور أداء الفريق لاحقا تحت قيادة المدرب أبو طعيمة، رغم أن المدرب السابق ديان صالح قدم عملا مميزا لكنه عانى من غياب الانسجام بين اللاعبين وغيرها من الظروف السلبية".
ويتمنى الرواد، تخطي عقبة شباب الأردن غدا في ربع نهائي كأس الأردن، والوصول للمرة الأولى في تاريخ النادي للمربع الذهبي.

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