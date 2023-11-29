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انتصاران لنجوم الأرثوذكسي واتحاد عمان بـسلة الناشئين

11/29/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة، بإقامة مباراتين عن المجموعة الثالثة لفرق الشمال في صالة الحسن التدريبية، حيث يلتقي كفر راكب مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء، فيما يلعب الأشرفية مع غزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء.
ويتصدر فريق شباب بشرى جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 5 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 4 نقاط، فيما يقبع الأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على المقاولون بنتيجة (62-36)، في لقاء برز فيه لاعبه تاسو إميليو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 26 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات و10 ستيل بفاعلية 32. فيما فاز نجوم الأرثوذكسي على الجبيهة بنتيجة (74-29)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 12 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة و3 ستيل بفاعلية 25.
ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط، ونجوم اتحاد عمان ثالثا برصيد 8 نقاط، ويأتي فريقا الأهلي والجبيهة في المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل المقاولون الترتيب برصيد 4 نقاط.
وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

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