عموتة في إجازة بعد أسبوع عصيب.. حافلة ناد بالمحترفين تعمل سرفيس

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة خارج الأردن بعد أسبوع عصيب

يتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، خارج الأردن، في إجازة تأتي بعد أسبوع عصيب واجهه المدرب المغربي، بعد التعادل أمام طاجكستان 1-1، والخسارة أمام المنتخب السعودي 0-2، في مستهل مشوار النشامى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلقى عموتة وابلا من الانتقادات، بسبب تشكيلته الأخيرة للمنتخب، ومن ثم حصد نقطة واحدة فقط أمام طاجكستان والسعودية، إلى جانب الأداء الضعيف للاعبين، الأمر الذي جعله تحت مرمى النقد والهجوم.

وعقب انتهاء مباراة المنتخب أمام السعودية، فضل عموتة المغادرة إلى خارج المملكة، بالاتفاق مع اتحاد كرة القدم، بانتظار عودته ربما بعد عشرة أيام من الآن، تمهيدا لاستدعاء المنتخب مجددا، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا.

وكان الشارع الرياضي أجمع على ضعف المستوى الفني للمنتخب، ولكنه انقسم حول من يتحمل المسؤولية، حيث ذهب البعض لتحميلها إلى الجهاز الفني الذي حصل على كل المتطلبات، وذهب البعض الآخر لتحميل اتحاد الكرة مسؤولية كل ما يجري للمنتخب من تراجع في الأداء والنتائج، كونه المسؤول عن تعيين المدرب، والمسؤول أيضا عن غياب الاستقرار الفني في المنتخب، فيما لام البعض من الجمهور اللاعبين، محملا إياهم مسؤولية التراجع.

إبعاد محترفين بين المرحلتين يصطدم بالمطالب المالية

كشفت معلومات، أن أندية في دوري المحترفين، بدأت تستعد لإبعاد المحترفين الأجانب، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تواضع مستوياتهم الفنية.

عدد من الأندية اصطدمت باشتراط المحترفين الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، للموافقة على الرحيل، الأمر الذي يعقد المشكلة، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأندية، والتي لا تمكنها من توفير متطلبات الأجانب.

حافلة ناد بالمحترفين تعمل "سرفيس"

كشف مدرب محلي، أن حافلة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، باتت تعمل في الفترة الأخيرة "سرفيس" لنقل طلاب المدارس، للحصول على عائد مادي يسهم في تقليص معاناة النادي الذي يئن تحت وطأة الفقر المدقع.

المدرب، وفي تصريح لـ"الغد"، أشار إلى أنه يتفاجأ يوميا بأن باص النادي يمر من أمام سكنه، محملا بالطلاب، معتبرا أن ما شاهده ربما يعد أمرا عاديا الآن، في ظل مشاكل الأندية المالية الصعبة، التي تهدد انهيار فريق الكرة في بعض الأندية.

توقعات بمعسكرات ومباريات مكثفة للمنتخب الأولمبي

تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، بأن النية تتجه لتنظيم برنامج تدريبي مكثف للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.

ووفق المعلومات، فإن الاتحاد عاقد العزم على ترتيب معسكرات تدريبية محلية وخارجية، ومباريات دولية ودية، خلال الفترة المقبلة التي تسبق المشاركة المهمة والمؤهلة للأولمبياد؛ حيث يملك المنتخب الأولمبي فترة طويلة ضمن أيام الاتحاد الدولي "فيفا"، بما في ذلك فترة التوقف خلال مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس آسيا في قطر، ما يتيح مساحة كبيرة للأولمبي لخوض معسكرات ومباريات في حال تمكن الاتحاد من ترتيب البرنامج بشكل جيد.

وأكدت المعلومات، أن اتحاد الكرة عاقد العزم على دعم المنتخب الأولمبي، أملا في تحقيق إنجاز غير مسبوق.

طلبة يشتكي الوحدات

قدم مدرب اللياقة البدنية أحمد طلبة، شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم ضد نادي الوحدات، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، إلى جانب ضرورة الحصول على راتب شهر إضافي، نتيجة فسخ العقد من جانب واحد.

وأكد طلبة، في تصريح لـ"الغد"، أن طريقة إبعاده عن النادي، لم تكن لائقة؛ حيث تم الاتفاق معه على استكمال المشوار برفقة المدرب العماني رشيد جابر، قبل أن يتفاجأ بعد عشرة أيام باتصال من إداري الفريق، يبلغه رغبة النادي في عدم استمراره معهم، والتعاقد مع مدرب تونسي بدلا منه.

وأكد طلبة عشقه لنادي الوحدات، ولكن طريقة إبعاده كانت مستفزة ودفعته لتقديم شكوى.

فترة التوقفات تزيد من معاناة الأندية.. ومطالبة بدعم استثنائي

كشف أكثر من مسؤول في أندية المحترفين لكرة القدم، أن فترات التوقف المختلفة والطويلة، تزيد من معاناة صناديق الأندية التي لا تقوى على الإيفاء بمتطلبات لاعبيها في الوضع الطبيعي، في ظل أزماتها المالية الخانقة.

وبين متحدثون لـ"الغد"، أن الأندية على موعد مع مشاكل ومعاناة جديدة في المرحلة المقبلة، في ظل فترة التوقف المنتظرة، التي ستشكل بيئة خصبة للمشاكل والاحتجابات والغيابات، بسبب عدم القدرة على تأمين مستحقاتها، مشيرين إلى أن زيادة فترة استمرارية الدوري، ستعمق المعاناة.

أحد رؤساء الأندية، أكد أن هناك شكوكا في عدم المقدرة على استكمال الدوري بشكل طبيعي، في ظل الأزمات المالية المتصاعدة، معتبرا أن الموسم الكروي الحالي يعد استثنائيا، ويحتاج لدعم استثنائي من اتحاد الكرة، لمساعدة الأندية على تجاوز هذا المأزق.

اختتام بطولة شهداء غزة

ظفر فريق أمانة عمان، بلقب بطولة شهداء غزة لقدامى اللاعبين، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق قدامى الهاشمي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الهاشمي.

وسجل أهداف الأمانة أسامة أبو طعيمة ومالك البرغوثي وأحمد أبو عالية، فيما سجل للهاشمي محمد أبو النادي وإياد ناصر.

وأقيمت البطولة بمشاركة 4 فرق، بتنظيم من دائرة المرافق والبرامج الرياضية في الأمانة، بالتعاون مع النادي الهاشمي.

كواليس النجوم

. نجم كروي معروف، لجأ إلى مدربه السابق للشكوى والتذمر من لجوء مدربه الحالي إلى وضعه على مقاعد البدلاء لمدة طويلة، رغم أنه كان أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الماضية.. المدرب السابق تعامل بحكمة مع هذه الشكوى، وطالب اللاعب بالجد والاجتهاد لإثبات أحقيته باللعب في التشكيلة الأساسية.. المدرب السابق لم ينتقد المدرب الحالي، وأبلغ لاعبه أن مدربه على درجة عالية من العلم التدريبي، وربما كان له وجهة نظر يجب أن تحترم في موضوع انتقاء التشكيلة.

. النادي الفيصلي، حرص على توجيه التهنئة إلى ناديي الجزيرة والصريح، بمناسبة عودتهما إلى مصاف أندية المحترفين لكرة القدم، متمنيا لهما مزيدا من التوفيق والنجاح.

. لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، استثمروا تواجدهم في السعودية، للقيام برحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.. فريق الوحدات تواجد في الطائف للقاء فريق اتحاد أهلي حلب السوري في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

. عدد كبير من لاعبي فريق الجزيرة لكرة القدم، ستنتهي عقودهم بانتهاء منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ما يعني حاجة النادي لميزانية كبيرة في الموسم المقبل، لتجديد عقود لاعبين واستقطاب آخرين، وتعزيز الفريق بمحترفين أجانب.







