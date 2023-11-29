سوزان ساراندون.. تاريخ ثري بقمعها المحتل ومعاندة هوليوود

ليست سوزان ساراندون (Susan Sarandon) ممثلة أمريكية شهيرة فحسب، ولا تشبه بالتأكيد زميلاتها في هوليوود. هي في الدرجة الأولى ناشطة حقوقية، لها باعٌ طويل من المواقف الإنسانية الجريئة، لا سيما حين تكون ضد سياسات بلادها، كما الحال في أغلب الأحيان.



لا تتردد الممثلة الحائزة جائزة أوسكار في إظهار دعمها للقضية الفلسطينية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، في كلّ مرةٍ يتعرض فيها لعدوانٍ إسرائيلي.

فهي لطالما اعتبرت أن إسرائيل دولة احتلال، وأن ما ترتكبه في فلسطين تطهير عرقي.



من هي سوزان ساراندون؟

وُلدت في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 1946، وكانت الابنة الأكبر بين 9 أطفال. والدتها تُدعى لنيورا ماري من أصول إيطالية، ووالدها فيليب ليزلي تومالين، عمل مسؤولاً تنفيذياً في مجال الإعلانات، ومنتجاً تلفزيونياً، ومغنياً سابقاً، من أصول بريطانية وأيرلندية.











التحقت سوزان ساراندون بمدارس رومانية كاثوليكية في إديسون-نيو جيرسي، حيث ترعرعت وتخرجت في ثانويتها عام 1964، ثم التحقت بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية في واشنطن بين عامي 1964 و1968، وحصلت على درجة البكالوريوس في الفن المسرحي.



تدربت على يد أستاذ الفن المسرحي المحترف، الأب غيلبرت، وفي تلك الفترة تزوجت الممثل كريس ساراندون وقد استمرّ زواجهما أكثر من 10 سنوات، حتى العام 1979.

اشتهرت سوزان ساراندون بدور المرأة كبيرة السن والمغرية في الوقت نفسه؛ ورغم أن أول ظهورٍ لها كان في فيلم Joe عام 1970، فإنها تركت أثراً كبيراً دام طويلاً في دور جانيت، صاحبة العيون الواسعة في فيلم The Rocky Horror Picture Show عام 1975.



من خلال فيلم قبل ظهورها بالعام نفسه في مسلسلٍ اجتماعي حمل عنوان A World Apart واستمر 325 حلقة.











بعد سنتين فقط، ظهرت للمرة الأولى على مسرح برودواي الشهير من خلال مسرحية An Evening With Richard Nixon، واستمرت العمل فيه حتى العام 1982، قبل أن تعود إليه من جديد عام 2009 للمشاركة في افتتاح فيلم Exit The King.



قدمت ساراندون 167 فيلماً للسينما العالمية، ورُشحت لنيل جائزة أوسكار كأفضل ممثلة 5 مرات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عصرها الذهبي. وقد نالت الجائزة وأخيراً في العام 1995 عن دورها في فيلم Dead Man Walking.











لدى الممثلة الأمريكية 3 أولاد: إيفا (38 عاماً)، ووالدها المخرج الإيطالي فرانكو أموري، إضافةً إلى ولدين هما جاك (34 عاماً) ومايلز (31 عاماً)، من الممثل والكاتب والمخرج تيم روبنز، الذي انفصلت عنه في صيف 2009، بعد زواجٍ دام 23 عاماً. وهي أيضاً جدة لأطفال ابنتها إيفا الثلاثة.



دعمها لفلسطين مصدر إزعاج

ما يميّز ساراندون فعلاً أنها اشتهرت بنشاطها السياسي إلى جانب نشاطها الفني وأدوارها المتنوعة، ولطالما تحدّت الصور النمطية في حياتها المهنية والشخصية. فقد بدأت حياتها كعارضة أزياء تابعة لوكالة "فورد" العالمية، لكن ذلك لا يُذكر اليوم أبداً.

تقول سوزان ساراندون موقفها السياسي وتمشي، غير آبهة بكل ما قد يترتب على ذلك، وغير آبهة بما يعنيه أن تكون غير داعمة لإسرائيل -ومشروعها- في بلدٍ يتمركز فيه اللوبي الصهيوني بأعلى مناصب صنع القرار، لا سيما في صناعة السينما بهوليوود، ما يعرّضها لخساراتٍ كبيرة.



لا تأبه الممثلة الأمريكية بالخسارات المهنية، لدرجة أنها تتحدى هوليوود بكل جبروتها مقابل أن تقول رأيها الحر، وقد كلّفها ذلك كثيراً، لا سيما في الأيام الماضية.



فقد ألغت وكالة المواهب الأمريكية الشهيرة UTA تعاقدها مع ساراندون، وهي التي عملت على إدارة أعمالها منذ العام 2014، بسبب دعمها المستمر للقضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وقال متحدث باسم UTA إلى صحيفة Hollywood Reporter يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن "وكالة المواهب لم تعد تمثل ساراندون بعد الآن".



ويأتي قرار إلغاء التعاقد هذا بعد مشاركة الممثلة الأمريكية في تظاهرة داعمة لفلسطين أُقيمت بساحة الاتحاد في مدينة نيويورك يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّهت خلالها ساراندون كلامها إلى اليهود الأمريكيين الذين يخشون من تصاعد حدة معاداة السامية.



فقالت أمام الحشد: "كثيرون يخشون من كونهم يهوداً في هذا الوقت، هم يتذوقون شعور أن تكون مسلماً في هذا البلد، والذي غالباً ما يعني أن تتعرض للعنف".



ساراندون خلال مشاركتها في تظاهرة نيويورك دعماً لفلسطين/ الصورة من تويتر

وكانت الممثلة البالغة من العمر 77 عاماً واجهت دعوات سابقة للاستبعاد من هوليوود، بعدما شاركت في تظاهرة العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في احتجاج March4Palestine#، ارتدت خلالها الكوفية الفلسطينية.



ولم تكتفِ بذلك، بل حملت لافتة دعماً لفلسطين، وشاركت صورةً لها من التظاهرة إلى جانب أعضاء التجمع النسوي الفلسطيني عبر منصة X، وكتبت: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة. أقف مع فلسطين، لا أحد حرّاً حتى يتحرر الجميع".



منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإضافةً إلى نشاطها على الأرض، لم تتوقف سوزان ساراندون -التي تعرّف نفسها على منصة X بأنها "ناشطة"- عن مشاركة المنشورات على مدار الساعة، لإظهار حقيقة ما يحصل في غزة، لا بل إنها تسخّر حسابها الرسمي لنشر ما ترتكبه إسرائيل بحق أهالي غزة.



فقد أعادت نشر تغريدة جاء فيها: "وقف إطلاق النار ليس كافياً. لا تديروا ظهركم عن التطهير العرقي. تحتاجون إلى أطفال ميتين للتكلّم؟! ارفعوا أصواتكم من أجل تحرير فلسطين والمطالبة بإنهاء الاحتلال الغاشم الممول من الولايات المتحدة ورفع الحصار عن غزة".



لا تتوانى للحظة عن إعلان تضامنها الكامل مع الفلسطينيين، مذكرةً بحقهم الدائم في تحرير أرضهم، كما لا تتردد في دحض "الحقائق" الزائفة حول الصراع الدائم بين فلسطين والاحتلال، ولو حتّم عليها ذلك الردَّ على زملاء لها ووسائل إعلام أمريكية من أجل تكذيب سرديتهم.

خلال أحداث حي الشيخ جراح عام 2021، التزمت ساراندون بالدفاع عن فلسطين وحق شعبها في أرضهم، ولعلّ أشهر تغريدة انتشرت لها وقتئذٍ حين كتبت: "هذه ليست اشتباكات، هذه قوة عسكرية فائقة التسليح تقتل مدنيين لسرقة منازلهم. هذا احتلال واستعمار".



ولم تكتفِ بذلك، بل أتبعتها بمجموعة تغريدات جاء في إحداها: "أتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود. العالم يشاهد".

في نهاية العام 2021، عادت وأدانت الاحتلال الإسرائيلي لأرض الفلسطينيين عبر تغريدةٍ نشرتها بالتزامن مع "يوم السكان الأصليين" في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت عبارة عن صورةٍ تقارَن فيها مساحة الأرض التي استولى عليها المستوطنون في فلسطين بين عامَي 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتُزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021؛ في تشبيهٍ واضح بين السكان الأصليين والفلسطينيين.



ضد سياسات بلادها

بعيداً عن فلسطين، لسوزان ساراندون مواقف سياسية أخرى ضدّ سياسات بلادها، لعلّ أشهرها رفض غزو حكومة بوش للعراق عام 2003. وكما الحال اليوم، رفعت صوتها عالياً وشاركت في المظاهرات الكبرى ضدّ الحرب على العراق.



وفي العام 2006، كانت أحد أبرز المشاهير الذين انضموا إلى الناشطة سيندي شيهان في صيامها ضدّ غزو العراق، الأمر الذي جعلها تحصل على جائزة العمل الإنساني ضد الجوع في العام نفسه.



في العام 1993، وخلال تقديمها حفل توزيع جوائز الأوسكار إلى جانب تيم روبنز، تحدث الزوجان عن محنة اللاجئين الهايتيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي عام 1999، أصبحت سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، ونشطت في دعم مختلف القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان.



في العام 2016، كانت ساراندون مؤيدة صريحة للمرشح الرئاسي الديمقراطي بيرني ساندرز، قبل أن تدلي بصوتها لصالح جيل ستاين من حزب الخضر.



وفي العام 2017، تعرضت لهجومٍ واسع بسبب عدم دعمها هيلاري كلينتون، رغم أنها كانت دعمت ترشحها لمجلس الشيوخ عام 2001، لكن ساراندون تعتبر أن دعم كلينتون للحرب على العراق كان الفاصل في موقفها الذي تبدّل.



في حوارٍ طويل مع صحيفة The Guardian، تحدثت فيه عن هوليوود والسياسة، سُئلت سوزان ساراندون عما إذا قالت حقاً إن هيلاري أخطر من ترامب، وأجابت: "ليس بالضبط، لكني لا أمانع هذا الاقتباس. أعتقد أنها كانت خطيرة للغاية، ولكننا في حالة حرب لو فازت بالرئاسة".



وأضافت تنتقد أوباما أيضاً: "يبدو من السخافة القول بأن الرعاية الصحية وحماية الأطفال وفرض الضرائب على غير الأغنياء لن تكون أفضل الآن في عهد الرئيس كلينتون، قبل أن نصل إلى خطر الترحيل الذي يخيم على ملايين المهاجرين. كانت ستفعل ذلك بالطريقة التي فعلها أوباما، أي بشكلٍ خفي". -عربي بوست