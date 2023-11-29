-->

Thursday, 30 November 2023 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جزراوي تقدم أطروحتين للنقاش عن المرأة والمقاومة في غزة

11/29/2023 2:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – قدمت أمينة سر الجمعية الفلسفية الأردنية، الدكتورة لينا جزراوي أول من أمس، أطروحتين للنقاش، الأولى هي: فعل المقاومة، ماذا يعني أن نقاوم؟ والثانية هي: المرأة الفلسطينية في غزة، وسؤال القيم المتعلق بفعل المقاومة، فهل يميز فعل المقاومة بين امرأة ورجل، عندما تكون الحقوق والقيم والحضارة والثقافة هي المستهدفة؟ عن فعل المقاومة ومعناها.
جاء ذلك، في الندوة التي نظمتها الجمعية الفلسفية الأردنية بعنوان "المرأة والمقاومة"، حيث قالت: "إن المرأة الفلسطينية أثبتت أن المقاومة لا جنس لها، وأن قدرة المرأة على الاحتمال لا متناهية، ونحن نشاهد منذ بدء العدوان على غزة، كيف تقف المرأة الغزية إلى جانب الرجل مساندة وداعمة وصابرة، ومرابطة؛ وهذا الصمود الأسطوري للمرأة الغزية، يعد سببا رئيسيا في فشل خطط الاحتلال بتهجير سكان غزة".
وأضافت المحاضرة، أن المقاومة فعل الرفض لواقع ما والعمل على تغييره، وهو الفعل الذي يخص الإنسان رجلًا كان أم امرأة عندما يتعلق الأمر بالحقوق، والحريات، وبالأرض والتاريخ، والذكريات"، فالإنسان يقاوم ما دام حيا لأن الحياة مقاومة، الحياة قائمة على فلسفة المقاومة.
أما الأطروحة الثانية، فهي كما قالت جزراوي: "المرأة الفلسطينية في غزة التي تقدم نموذجا للمرأة القوية في ميدان المعركة بأكثر من شكل، وأكثر من طريقة، نساء غزة دحضن أوهام الأنوثة وغيرن مقولات المجتمعات العالمية حول قدرات النساء، وإمكانياتهن وقد شاركت المرأة الفلسطينية في غزة، في صفوف المقاومة، ووقفت خلف أسرتها، مساندة، وداعمة، وصابرة، أيضا المرأة الفلسطينية في غزة، عملت في مجال الإعلام وقامت بنقل الحقيقة، ودحض رواية المحتل، التي حاولت أن تؤثر في الرأي العام العالمي. كما أن المرأة الفلسطينية دخلت سجون الاحتلال، فهي أسيرة في سجون الاحتلال، زوجة أسير، وأم أسير، واخت أسير، وعملت أيضا طبيبة، وممرضة، ومسعفة، ومنقذة".
وقد أشارت جزراوي، إلى العديد من النساء المناضلات من أمثال: شادية أبو غزالة؛ وهي أول شهيدة فلسطينية بعد النكسة واحتلال الضفة الغربية. حيث رفضت شادية الخروج والعودة إلى الدراسة في مصر بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، وظلت في الأرض المحتلة، وشاركت في العمل السري في تنظيم الأفراد وتأمين الاتصالات وجمع التبرعات وإخفاء السلاح والمقاومين وطباعة المنشورات، وشاركت في هجمات مسلحة، منها عملية تفجير حافلة لشركة إيغد الإسرائيلية في تل أبيب، استشهدت في نابلس خلال التحضير لعملية مسلحة.
وأيضا دلال المغربي، واحدة من أشهر المناضلات الفلسطينيات، ولدت في العام 1958، في أحد مخيمات الفلسطينيين في بيروت، قررت الانضمام إلى صفوف الثورة الفلسطينية والعمل في صفوف الفدائيين في حركة فتح وهي على مقاعد الدراسة، حيث تلقت العديد من الدورات العسكرية ودروس في حرب العصابات، تدربت خلالها على أنواع مختلفة من الأسلحة، تم اختيارها رئيسة للمجموعة التي ستنفذ عملية فدائية في الداخل المحتل مكونة من عشرة فدائيين، وقد عرفت العملية بعملية "كمال عدوان"، والفرقة باسم "دير ياسين".
وأيضا جميلة بو حيرد التي أمضت حياتها في النضال ضد الفرنسيين وهي في العشرين من عمرها، حيث انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي في العام 1954، ثم التحقت بصفوف الفدائيين.
وليلى خالد، التي انتسبت للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي أول امرأة تقوم بخطف طائِرة تابعة لشركة تي دبليو ايه الأميركية وتحويل مسارها إلى سورية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في فلسطين، وحاولت خطف طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية وهبطت في لندن، ولم تنجح المحاولة، وقتل رفيقها المناضل النيكاراجوي باتريك أرغيلو في المحاولة، وقبض عليها.
وأيضا تيريز هلسة، التي شاركت في أيار(مايو) من العام 1972، في عملية اختطاف الطائرة البلجيكية سابينا، التي كان من المقرر أن تكون رحلتها من فيينا إلى تل أبيب، وكان على متنها 140 اسرائيليا، وكان بصحبتها ثلاثة فدائيين آخرين، وكان الهدف من العملية تبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين. وطالبوا بالإفراج عن 100 أسير خلال عشر ساعات، وإلا سيقومون بتفجير الطائرة بمن فيها، لكن العملية فشلت بعد اقتحام مجموعة من القوات الإسرائيلية، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن تنكروا على هيئة أعضاء في الصليب الأحمر الدولي.
فاطمة البرناوي، مقاتلة فلسطينية من أصل أفريقي، شاركت في المقاومة الفلسطينية في منتصف عقد 1960، وهي أول امرأة فلسطينية نظمت عملية شبه عسكرية في إسرائيل - محاولة تفجير سينما في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1967، وقد نفذتها مع شقيقتها إحسان التي تصغرها بنحو 5 أعوام، وهي أول معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، ومؤسسة الشرطة النسائية الفلسطينية في العام 1994 حين نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت تحمل رتبة عقيد.

MENAFN29112023000072011014ID1107510996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث