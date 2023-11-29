جرحى غزة.. قلب ينبض داخل جسد أحرقته بشاعة الحرب

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- دُفنت لهم قدم أو ذراع، أو كلتاهما، وبقي قلبهم ينبض بالحياة، وينتظرون الفرصة التي يعودون فيها إلى بيوتهم وأحضان أحبائهم، إنهم جرحى غزة، الذين تتضاعف أرقامهم يوماً بعد آخر بشكل مرعب، وقد باتوا أرقاماً في نظر المنظمات الصحية، ولكنهم شواهد حية على بشاعة الحرب في غزة.

مشاهد الدمار التي يتم عرضها على مدار الساعة في كل قناة إخبارية، لا تخلو من صوت صراخ لطفل أو شاب جريح، وسيدة تبلع جرحها خجلاً من أن تظهر آلامها قبالة أطفالها الذين ينظرون إليها بلهفة، وعلى أمل أن تنهض سريعاً وتحتضنهم من جديد، ويبحثون عن الأمان في وجهها.

الأرقام لا يمكن رصدها، تتزايد يومياً، ومع كل قطرة دم تنزف هناك قصة، آهاتهم تتجاوز الحدود، وصراخهم يسمعه القاصي والداني، ممن وقفوا يناظرون أحداث حرب غزة، التي تعطل فيها عمل المنظمات التي لم تحم من هم في عهدتها، بل بات الجريح ينتظر الموت بكل ألم، وهو ما حدث بالفعل، بعد أن تزايدت أرقام الجرحى الذين وافتهم المنية بعد أن انقطعت عنهم سبل العلاج، فكان "الكفن بديلاً للعلاج".

وما يزيد الأمر سوءا، ما تتعرض له المستشفيات التي غرقت بدماء الجرحى الذين افترشوا الأرض بسبب أعدادهم الكبيرة، بل إن جريحاً يستطيع الوقوف على قدميه، يمسك العلاج لآخر ارتمى أرضاً، ويزداد الجرح جرحاً بأن يقصف الجريح وهو على سرير الشفاء، ولا يجد في جسده المنهك مكاناً لتلقي الضربات، ومنهم من يتفاجأ بعد ذلك بأحد الجنود ممن اقتحموا المشافي، يقف بل ويحاول استجوابه، ومن ثم قد يعتقل ويختطف.

ولما يعانيه حرجى فلسطين على مدار عقود، وجاء الآن جرحى غزة الذين يتحولون بين ليلة وضحاها إلى شهداء بسبب نقص التدخل العلاجي، كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد قرر، ومنذ العام 1968، اعتبار الثالث عشر من آذار (مارس) من كل عام، يوماً لـ"الجريح الفلسطيني"، ويتم الاحتفاء به في أواسط الفلسطينيين في الداخل والخارج، من خلال إطلاق فعاليات على مختلف الأصعدة، لتوجيه أنظار العالم إلى الجرحى وما يعانونه من مشاكل وتعقيدات صحية ونفسية وجسدية، على المدى البعيد و"طيلة العمر".

بعد ذلك، تم إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بمتابعة قضايا الشهداء والجرحى على حد سواء، والتي من أهدافها أن يكون هناك متابعة لقضايا الجرحى وعائلاتهم، أسوة بالشهداء، وذلك لحاحة الجرحى إلى الرعاية الصحية المكثفة أحيانا، خاصة ممن أدت إصاباتهم إلى ندوب و"إعاقات" مختلفة، وحاجتهم للرعاية الدولية والمؤسسية فيما بعد، عدا عن التذكير المستمر بما قدمه الجرحى وضحوا به مقابل قضيتهم الأم "تحرير فلسطين".

ومن تلك المشاهد المؤلمة ما عاناه المرضى بعد إخلائهم من المشافي في شمال غزة، واضطر الكثير منهم للنزوح مشيا على الأقدام، بالرغم من الألم والنزيف، وربما البتر لأحد الأطراف الذي يرافقه الوجع، فاقه ألماً حالة النزوح الكبيرة.

ذلك الصراخ والوجع كان ينتقل بالعدوى الروحية للأطباء، الذين لم تمنعهم جسارتهم وثباتهم عن أداء مهامهم من أن يتبادلوا الدموع مع المرضى، إذ إن الشعور بالعجز من عدم القدرة على العلاج يزيد أوجاعهم، ومن الأمثلة على ذلك، اضطرار أحد الأطباء لإجراء عملية بتر لأحد الأطفال من دون استخدام "البنج"، خوفا من تزايد الحالة الصحية له، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الطفل من شدة الألم وعدم تحمله لذلك.

بعدها انهار الطبيب بالبكاء وتهافت زملاؤه إليه يواسونه و"يربتون" على كتفه بأن هذا "أمر الله"، لينطلقوا بعد ذلك مسرعين لخدمة آلاف الجرحى الذين يتوافدون إلى ساحات وغرف المشافي المتكدسة بالمرضى والجرحى.

هم ليسوا فقط بحاجة إلى ترميم جسدي لجروحهم، بل هناك إسقاطات وتبعات نفسية طالت الجرحى، خاصة ممن أصيبوا في أحداث غزة الأخيرة، التي يؤكد فيها الغزيون أنها المرة الأولى في حياتهم التي يعيشون فيها هذا النوع من الإجرام والتنكيل والأذى الذي طال الجرحى الذين باتوا كأنهم ينتظرون الموت، أو لما لحق بهم من أضرار بليغة يصعب ترميمها.

الطبيب في مستشفى الشفاء، أكثر المستشفيات تضررا خلال الحرب المسعورة في غزة، الدكتور غسان أبو ستة، صرح في أحد المؤتمرات الصحفية بعد خروجه مؤخرا من غزة متوجها إلى لندن، أن مستشفى الشفاء فقط، كان يضم 45 % من المصابين بالحروق من الأطفال، والتي سببتها قنابل الفوسفور الأبيض، الذي يصل أثره إلى عظام المصابين، ناهيك عن الخوف الذي عاناه المرضى على اختلاف حالاتهم المرضية في المشافي جراء القصف المستمر سواء في محيط المستشفيات أو في بعض مرافقها.

لذلك، يرى اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة، أن أي شخص يعاني من أي ألم جسدي، من الطبيعي أن تكون حالته النفسية صعبة جداً، وخصوصاً أن الألم بحد ذاته يؤدي إلى تدن في الصحة النفسية، ويولد شعورا بالحزن والقلق والإحباط، واختلاف في حالة التوازن.

ووفق الشخانبة، فإن الجرحى المتواجدين الآن في غزة تحديداً، يعانون من الألم ولا يوجد استكمال لعلاج إصاباتهم كما يتضح للجميع، من خلال واقع الحال الذي يشاهده العالم، وهذا الأمر يزيد من معاناتهم النفسية ويضاعف القلق لديهم، سواء القلق من تردي الحالة المرضية لهم، وعدم وقف النزيف، أو حتى الخوف من "الموت"، أو أن يعيش المريض أو الجريح حالة نفسية صعبة للغاية، في ظل استمرار القصف الشديد كذلك.

ويلفت الشخانبة أيضاً، إلى أن هذا الأمر يجعل الجريح يعيش في حالة من التشاؤم بسبب عدم وفرة العلاج، وهذا الأمر يتعلق فقط بجرحى غزة، كونهم الآن يعيشون تلك الظروف المعيشية والطبية السيئة للغاية جراء الحرب الدائرة في القطاع، واستهداف المدنيين بشكل كبير، ومن الوارد جداً أن يدخل نسبة كبيرة من الجرحى في حالة من الاكتئاب الشديد.

بيد أن هناك بريق أمل وعاملا يمكن أن يفيد المصابين، بحسب الشخانبة، وهو "العامل الإيماني"، وهو أن يؤمن الشخص بقضاء الله وقدره، وهذا يبعث على الاطمئنان لديه، بأن يؤمن بأن كل أمره بيد الله، وأنه "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، الجزم بأن هذا الألم فيه الكثير من الأجر والثواب والحسنات من عند الله، وهذا قد يخفف من آلامهم بشكل كبير؛ أي أن الإيمان بالقضاء والقدر هو المعنوية التي تساعد على تجاوز الحالة النفسية قدر الإمكان.

يشار إلى أن الأعداد التي يحاول القطاع الطبي حصرها للجرحى، غير دقيقة، كون أن هناك صعوبة في الوصول إلى أكبر عدد من المصابين، بيد أن الرقم الأخير الذي تم التصريح به بات يقارب الـ40 ألف مصاب بدرجات متفاوتة.







