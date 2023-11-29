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المؤثرون الغزيون والعرب نافذة مرئية أوصلت الحقائق وصوت غزة للعالم

11/29/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- "نافذة مرئية" للعالم، هذا ما شكلته منصات التواصل الاجتماعي مع تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الى يومنا هذا، والتي استطاع من خلالها العالم أجمع رؤية حقيقة الكيان الصهيوني، وكشف أكاذيبه من خلال قوة إعلامية شكلها مؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد تعاظم دور نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين على تلك المنصات في متابعة الأحداث الجارية، خاصة العدوان على غزة، وكان للمؤثرين دور في تدفق المعلومات والمعرفة للعالم أجمع من خلال بناء قوة إعلامية لنشر ما يحدث في القطاع؛ إذ سعى مؤثرون للقيام بدور فاعل في صناعة محتوى يتحدث عن فلسطين وتاريخها، وعن الحقيقة التي يجهلها العالم عبر نشر معلومات على حساباتهم على وسائل التواصل، وأصبحوا يشكلون قوة للقضية الفلسطينية، يعبرون عنها ويشكلون صورتها الذهنية الحقيقية ويسهمون في تشكيل الرأي العام وتغيره.
ولم يقتصر الأمر على صانعي المحتوى في غزة "قلب الحدث" من الصحفي والمصور الغزي معتز العزايزة والصحفية بيسان والناشطين الاجتماعيين أحمد حجازي وصالح الجعفراوي وغيرهم الكثير ممن كانوا حلقة الوصل مع العالم الخارجي بنقل الأحداث أولا بأول، الذين صعبت عليهم خوارزميات هذه المنصات بالتضييق والتقييد على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية، وبالرغم من ذلك استطاعوا نقل الحقيقة.
وكذلك المؤثرون العرب في الخارج من الصحفية منى حوا والمخرجة والمصورة القصصية آلاء حمدان التي شاركت فيديو قصيرا "ريل" يتحدث عن البروباغاندا الإسرائيلية، وكيف تفوق المحتوى العربي بالمرحلة الأخيرة على المحتوى الذي كان يحاول فيه الإسرائيليون إبرازه للعالم، عدا عن الناشطين الاجتماعيين تامر بسيسو وابن حتوتة، واليوتيوبر الأردني جو حطاب والمخرج الفلسطيني عمر رمال واليوتيوبر أحمد الغندور المعروف بـ"الدحيح" الذي قدم فيديو "فلسطين.. حكاية الأرض" الذي وصل الى 15 مليون مشاهدة في 12 يوما فقط، وغيرهم من المؤثرين العرب الذين عملوا بشغف ورغبة كبيرة في نصرة الحق.
وما حدث أظهر أن هنالك جيلا واعيا من صانعي المحتوى الذين استخدموا منصاتهم لنقل الحقائق بلغات مختلفة بين العربية والإنجليزية من خلال مشاركة فيديوهات تظهر ما يحدث في غزة، وصنع أخرى تحاكي الحقيقة وأصل الحكاية بطرق مبتكرة لإيصال أصواتهم وإظهار واقع يعيشه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، ليكون لهم دور في هذه الحرب الإلكترونية.
وبدوره، يرى الخبير في الإعلام الرقمي المحامي الدكتور يونس عرب، أن المدونين والمؤثرين العرب الذين كانوا يزودون شبكات التواصل الاجتماعي بما يحدث في غزة، كانوا الأداة الرئيسية لإظهار الجرائم الصهيونية الوحشية، وبيان وإظهار الدمار ومقدار القتل الذي ارتكبه جيش الاحتلال الصهيوني.
ومن جهة أخرى، يبين عرب، أن الأصل بأن الفضائيات لديها إمكانيات أكبر من هؤلاء المدونين في مواقع التواصل، ولكن بسبب خضوع الإعلام العربي جميعه لضوابط معينة وتأثير الضغوط الخارجية، فهذا حد من المعلومات التي تبثها، إذ كان لهم دور وتأثير كبير على الحد من فاعلية الإعلام العربي.
ويتابع "لا نستطيع القول إن الفضائيات لم تقم بدورها، فبعض الفضائيات كانت الأكثر تغطية، وجزء كبير من المواد التي بثتها كانت ترد أيضا عن طريق الشباب المدونين وشبكات التواصل، الذين رفعوا لها الكثير من الفيديوهات والصور والأخبار من بعض المواقع في غزة، واستفادت القنوات الإخبارية من وجود مراسلين واقعيين شعبيين موجودين على الأرض، ونجحوا بضخ الكثير من البيانات والمعلومات التي خدمت في إظهار الحق".
ويقول عرب "ومع ذلك، لا نستطيع القول إن ما قدم على مواقع التواصل الاجتماعي عكس الصورة الكافية للأسف؛ إذ إن أيام الهدنة أظهرت لنا كم كان هنالك من دمار وخراب وحقد وقتل وجرائم حرب وإبادة وتهجير وعدوان ارتكبه العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة لم نستطع توثيقه".
ويؤكد أن المدونين والمؤثرين الغزيين كانوا القلب النابض للخبر الذي يصل للعالم، فكانوا تحت القصف، وفي الطرقات يرون الشهداء وفي المستشفيات عندما قصفت وفي أماكن التجمع والنزوح وعلى المعابر، وحاولوا تغطية أكثر ما يستطيعون بالرغم من تعرض البعض منهم للقتل، والبعض تم تهديدهم بالقتل؛ إذ واصلوا في النشر ومشاركة ما يحدث على أرض الواقع، ومع ذلك استمروا في نقل الأحداث.
ويشير عرب إلى أنه لولا هؤلاء المؤثرين والفضائيات التي استعانت بهم بكل صدق ومسؤولية لم نكن لنعلم الحقيقة، ولا استطعنا أن نحشد كل هذا التأييد الشعبوي العالمي للقضية الفلسطينية، وجميع هذه المظاهرات التي خرجت في كل العواصم من مختلف دول العالم ما كان يمكن أن نصل لها ونوصل صوت فلسطين وصوت غزة، لولا هؤلاء الذين قدموا هذا القدر من الأخبار والصور وشكلوا قوة إعلامية أثرت على الرأي العام.
ويقول عرب "أنا لم أشاهد مسيرات ومظاهرات بهذا الحجم الذي شاهدناه من أجل غزة من قبل، ولا ننكر أن صور الدماء والطفولة المقطعة وصور أشلاء الأطفال والدم دفعت العالم للتحرك بهذا الحجم، وهذا الأمر الذي حدث بشغف هؤلاء المدونين الذين نشروا الصور والفيديوهات"، مبينا أن هذا التأييد العالمي أساسي في نصرة المقاومة، فهي لا تنتصر فقط في القتال والسلاح، بل تنتصر بالحاضنة الشعبية التي لها وتعاطف العالم معها.
ومن جهته، يؤكد الخبير والمستشار في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد، أن بعض المؤثرين العرب أبدعوا في نقل قضية فلسطين للعالمية مثل باسم يوسف بالمقابلة التلفزيونية، والدحيح بسرد قصة فلسطين، والصحفيين الغزيين بنقل صور وفيديوهات الشهداء وثبات الأهل.
ويضيف، أنه وللمرة الأولى نشهد جيلا عالميا كاملا متعاطفا مع قضية فلسطين؛ إذ إن الصور والفيديوهات هذه المرة غيرت شيئا بداخلنا وجعلت العالم كله يقاطع ويتظاهر، والمطالبات تعالت لوقف المجازر الوحشية في غزة وتحرير فلسطين من النهر للبحر، كما كان هناك بعض المؤثرين الذين أنتجوا فيديوهات لسرد قصة فلسطين بطريقتهم الخاصة، وحازت انتشارا عالميا، وهذا أسهم في دعم القضية الفلسطينية.
ويبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أن المؤثرين العرب قدموا محتوى يحاكي حقيقة ما يحدث في غزة؛ حيث قام المؤثرون العرب، وخاصة المقيمين في غزة، بدور وسيلة الإعلام، وعملوا على نقل الصورة بحرفية وبشكل مهني، وعلى الرغم من المخاطر، فقد كان دورهم مميزا وعالي الأهمية، حيث إن المحتوى الخاص بهم انتشر بين المتابعين ومن ثم الى الغرب من خلال الفيدوهات المترجمة.
ويؤكد بذلك أن المنهجية المتبعة لإظهار ما يحدث في غزة للعالم نجحت، ففي هذه الحرب شعر العالم بظلم الاحتلال وبأحقية الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه؛ حيث ظهرت المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية بشكل واضح، ومالت كفة الدعم لصالح فلسطين، مما وضع ضغطا كبيرا على الاحتلال الذي تعود أن تكون الكفة لصالحه، والدليل على ذلك كثافة الظهور الإعلامي للاحتلال في الإعلام الغربي لعكس الصورة، لكنه لم ينجح في كبح جماح الظهور الإعلامي الفلسطيني، الذي اعتمد على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الإعلام العادي.
واختتم مريش حديثه، بالقول "المطلوب من المؤثرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن، الاستمرار حتى بعد انتهاء الحرب كون الاحتلال ما يزال موجودا، وعلى الجميع أن يكثف من التغطية الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفضح المقولة بأن دولة الاحتلال هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، والتي تكشفت للعالم بأنهم ليسوا كذلك، ومن ثم الملاحقة القضائية لكل المسؤولين في الاحتلال عبر المنصات الممكنة كافة لإيقاف الاحتلال بشكل كامل".

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