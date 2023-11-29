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الحكومة: رؤية الأردن تتمثل في عدم تقسيم غزة وإدارتها من قبل أهلها

11/29/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، أن الحكومة ساهمت بأكثر من 20 مليون دينار في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة من خلال إقامة المستشفيات وإرسال الأدوية والقمح.

وقال المبيضين خلال مداخلته على إذاعة“جيش إف إم” للحديث عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الأردن كان سباقاً في دعم الأشقاء الفلسطينيين، كما أن الأردن منذ تأسيسه والهاشميون كانت فلسطين قضيتهم الأولى، لذلك فإن التضامن مع فلسطين في الأردن لا يقتصر على هذا اليوم فقط.

وأضاف أن صوت الأردن من الأحداث الحالية على الساحة الفلسطينية، متمثلة بضرورة وقف العدوان والحرب والعمل على إيصال المساعدات، أما عودة الحرب فإنها لن تنتج إلى المزيد من الفوضى في المنطقة والكراهية وتتحول غزة إلى منطقة مدمرة، مشيرا إلى أن الأردن يتجه بالضغط مع كل شركائه إلى توسيع الهدنة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وبين المبيضين أن السلام الذي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية يعتبر الخيار الاستراتيجي للأردن، وقد بذل الأشقاء في فلسطين كا ما يستطيعون لكن دولة الاحتلال الإسرائيلية هي من وأدت هذا الخيار ولم تمكنهم من قيام دولتهم، مشدداً على أن رؤية الأردن من الأحداث الحالية تتمثل في تمكين الشرعية الفلسطينية وعدم تقسيم غزة وضرورة إدارتها من قبل أهلها.

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