الجلسة النيابية الرقابية تفقد نصابها للمرة الثانية بعد أقل من 70 دقيقة على انعقادها

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

فقدت الجلسة النيابية الرقابية نصابها للمرة الثانية تواليا بعد أقل من 70 دقيقة على انعقادها، وهو ما أشار إليه النائبان حسين الحراسيس وصالح العرموطي من عدم وجود نصاب في الجلسة، ما دفع رئيس المجلس لرفعها.

وقال الحراسيس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار الجزء الأكبر منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة، انه من المعيب أن نطالب بجلسات رقابية ولا يوجد تحت القبة أكثر من 40 نائب على أكثر تقدير، داعيا الصحافة لرصد العدد، وذلك بعد مرور 40 دقيقة على عقدها،

ورغم ذلك فإن الجلسة التي كان يديرها وقت ذاك النائب الأول لم يتم رفعها واستمر النواب في مناقشة جدول اعمالها الذي كان يتضمن أسئلة نيابية وردود حكومية عليها، وبعد مرور 70 دقيقة على الجلسة عاد النائب صالح العرموطي للإشارة لعدم وجود نصاب تحت القبة، مشيرا ان الجلسة غير دستورية وان أي طعن في مخرجاتها سيتم التعامل معه، ولا يجوز استمرارها بهذا الشكل، حيث رفض العرموطي مناقشة سؤاله بسبب عدم وجود النصاب.

وبعد جدل واسع بين العرموطي ورئيس الجلسة النائب عبد الرحيم المعايعة عاد رئيس المجلس احمد الصفدي لموقع الرئاسة واعلن عن رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب، مشيرا أن عدد النواب الآن هو 57، مطالبا الأمانة العامة بتسجيل اسماء النواب الحضور، وقال الصفدي انكم تطلبون عقد الجلسات الرقابية والحضور واضح، تجدر الإشارة ان نصالب الجلسة هو 66 نائبا.

وخلال الجلسة، حول النواب عبير الجبور وفراس العجارمة، وزينب البدول اسئلتهم حول التنمية الاجتماعية والمياه وإقليم البترا الى استجوابات، فيما اكتفى عدد من النواب بما ورد اليهم من أجوبة حكومية.

وكان عدد من النواب قد تطرق في بداية الجلسة عن الحرب التي تشنها قوات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وجهود الأردن، حيث قالوا إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد صوت الحكمة وعلى العالم أن يدعم جهوده لوقف الحرب على غزة ودعوته المستمرة للدفع بحل الدولتين، منوهين ان جلالته طالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ومن خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.

ونوهوا للجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وادامة الهدنة.

وأكد النواب أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وتصدي الاردن لمحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وقال نواب ان الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني استمرت في دعم الشعب الفلسطيني وقد تجلى ذلك في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة الذين استمروا في تقديم الواجب تجاه الأشقاء رغم القصف والدمار، وإشرافه على تجهيز مستشفى ميداني ثاني في القطاع، وكذلك الأمر كان بالنسبة لحديث جلالة الملكة رانيا العبد الله، والذي كان له الأثر والتأثير في قناعات الرأي العام الغربي.

وقالوا إننا في الأردن جبهة واحدة، قيادة ونواباً وأعياناً وحكومة وشعباً، وهذا الالتفاف الوطني حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، نتج عنه مواقف متناغمة وصلبة في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، وما قدمه الأردن تجاه الأشقاء، هو واجب الضمير، فنحن وإياهم أصحاب قضية ومصير وتاريخ مشترك.

واشاد نواب بالصمود الفلسطيني على تراب ارضه، وانتقدوا الصمت الدولي جراء المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النساء والأطفال والشيوخ، والصحفيين والطواقم الطبية واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف.

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