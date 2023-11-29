الشَّمايلة مفوضاً عاماً لحقوق الإنسان والعوران لديوان التَّشريع

الشَّمايلة مفوضاً عاماً لحقوق الإنسان والعوران لديوان التَّشريع
التاريخ
11/29/2023 2:26:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء تعيين جمال حامد عوَّاد الشَّمايلة مفوَّضاً عامَّاً لحقوق الإنسان، وتعيين يزن وائل هويمل العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام سُلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى التَّقاعد.
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