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الشَّمايلة مفوضاً عاماً لحقوق الإنسان والعوران لديوان التَّشريع

11/29/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرَّر مجلس الوزراء تعيين جمال حامد عوَّاد الشَّمايلة مفوَّضاً عامَّاً لحقوق الإنسان، وتعيين يزن وائل هويمل العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام سُلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى التَّقاعد.

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