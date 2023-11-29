الفايز: جهود الأردن لوقف الحرب على غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه لن تتوقف

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، أن الأردن يتابع التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة في ظل وجود الهدنة الحالية ووقف العدوان الاسرائيلي ، وانتقال التطورات في قطاع غزه من الميدان إلى طاولة المفاوضات في الدوحة.



وفي مقابلة مع شبكة تي ار تي التلفزيونية التركية اجرتها اليوم الاربعاء ، قال الفايز حاليا هناك هدنة ، لكن اذا عدنا لبداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ، نجد انه تم تدمير ما نسبته اكثر من 50% من البنية التحتية ، وتم قصف وتدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة ، وسقط ألاف الشهداء ووصل حوالي 15 ألف شهيد واكثر من 25 ألف جريح، اضافة الى وجود الألاف تحت الأنقاض وألاف المفقودين، وهناك حصار وتجويع ونقص بالمواد التموينية والمعدات الطبية، وبسبب العدوان الغاشم نزح مئات الألاف من شمال غزة الى جنوبها .



واضاف الفايز خلال المقابلة " ان المطلوب بعد هذه الهدن الانسانية وقفا حقيقيا للعدوان ، لكن للاسف أعتقد أن إسرائيل الان مصممة على أن تستمر الهجمة العدوانية على غزة بعد انتهاء الهدنة " مشيرا الفايز الى المفاوضات التي تجري في قطر لتجديد وتمديد الهدنه ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار والمزيد من تبادل الأسرى، لكننه يؤكد بأن الوضع سيء جدا، والدعم الغربي مستمر للعدوان الإسرائيلي.



وردا على سؤال حول ان كان هناك موقفا عربيا ، لا سيما موقفا أردنيا مقابل الدعم الغربي لاسرائيل ، اكد رئيس مجلس الاعيان ان الموقف الاردني تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع موقفا متقدما ، بدءا من سحب السفير ونظر مجلس النواب بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال ، وانطلاقا إلى باقي المواقف.



وقال لقد بنى الاردن مواقفه تلك ، انطلاقا من كونه الاقرب الى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، فالعلاقات ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني علاقات تاريخية، وقد كان هناك وحدة في بداية خمسينيات القرن الماضي، وقد كانت الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الإسرائيلي عام 1967، فنحن دائما مشاعرنا ومواقفنا وكل امكانياتنا مع إخواننا في فلسطين وفي الدفاع عن حقوقهم المشروعة .



وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ، قام بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية ، بهدف وقف العدوان ولم يدخر اي جهد ممكن بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية ، والسماح بوصول المساعدات الانسانية ، هذا بالاضافة الى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال المقابلات التي أجرتها مع محطة CNN ، والتي وضعت جلالتها فيها النقاط على الحروف ، وبينت بوضوح ما هي الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ، وبالاضافة ايضا الى جولات وزير الخارجية وخطابه القوي في مجلس الأمن نصرة لفلسطين وادانة العدوان وادانة جرائم اسرائيل .



واوضح الفايز أن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي الأردني ، كان خطاب قوي وواضح ، وقد استطاع الاردن ايصال رسالته للعالم بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي ، وتاكيد الاردن للعالم اجمع ان ما يجري في غزة ، هو جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها اسرائيل .



واكد الفايز ان جلالة الملك عبدالله الثاني منذا ان تسلم سلطاته الدستورية ، وفي كل المناسبات ومختلف المحافل الدولية ، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية ، ووجوب ايجاد الحل العادل لها ، وانهاء الصراع في المنطقة ، فاستمرار العدوان والاحتلال الاسرائيلي لا يولد الا العنف ، فالكراهية لا تولد إلا الكراهية، والحقد لا يولد إلا الحقد، ولا يمكن أن يكون هناك أمن وسلام لإسرائيل إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين في حدود عام 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدا بان هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت والواضح والجلي.



وبخصوص ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، ووقف الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، ومدى التأثير الممكن أن يكون لهذا الإيقاف على الجانب الإسرائيلي وسيناريو وقف باقي الاتفاقيات أو إعادة النظر بباقي الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي ، وإلى أي مدى هو سيناريو وارد بالنسبة للجانب الأردني؟ ، قال الفايز ان جهود الاردن لوقف الحرب على غزه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه لن تتوقف ، فالخطوة الأولى كانت إلغاء اتفاقية الطاقة مقابل المياه ، والان مجلس النواب الأردني من خلال اللجنة القانونية يدرس كافة الاتفاقيات الموقعة ما بين الاردن ودولة الاحتلال ، وهناك اتفاقية الغاز ، موضحا الفايز ايضا ، ان هناك جوانب قانونية يجب أن تدرس بعناية ، فمثلا اذا اخذت اتفاقية الغاز التي وقعت بين شركتين عام 2016 ، هناك غرامات مالية كبيرة على اي طرفا يخل بشروط الاتفاقية ، لذلك اكدت على مسألة دراسة موضوع هذه الاتفاقيات بعناية وحرص شديدين .



اما بخصوص إلغاء اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل، اشار الفايز ايضا الى وجود وجهتي نظر ، الأولى تقول أنه اذا الغى الاردن الاتفاقية مع إسرائيل ، يمكن لاسرائيل أن تستغل هذا الوضع وتعمل على تهويد القدس وضم الضفة الغربية .



اما وجهة النظر الثانية فتقول ، علينا استخدام الضغط الأردني والعربي والاسلامي والدولي ، للحفاظ على هوية القدس العربية ومنع اسرائيل من ضم الضفة الغربية وتهويد القدس ، وبالتالي نحول دون ان نعطي لاسرائيل اية ذريعة لضم الضفة وتهويد القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ، ولهذا يجب دراسة موضوع الغاء اتفاقية السلام بعناية تامة .



وفي معرض اجابته حول حديث الدبلوماسية الاردنية عن تصعيد في الخطوات الاردنية مقابل أي تصعيد إسرائيلي في قطاع غزه ، وما هي الأوراق والأدوات التي يملكها الأردن ويمكن استخدامها ضد التصعيد الاسرائيلي ، قال الفايز ان الاردن يدرس حاليا موضوع إلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال ، ولكن بذات الوقت فأن الاردن لا يستطيع وحده أن يتحمل عبء القضية الفلسطينية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقفا عربيا وإسلاميا لدعم الأردن في مواجهة العدوان الاسرائيلي وسياساته العنصرية والتوسعية .



واضاف " ان الدول العربية والاسلامية عليها التصعيد ايضا ضد استمرار اسرائيل في عدوانها واحتلالها الاراضي الفلسطينية ، فعلى تركيا دور ، والعالم العربي والاسلامي دور ، فكما يعلم الجميع ان امريكا وأوروبا لهما مصالح اقتصادية وسياسية مع العالم العربي والاسلامي ، لذلك يجب ايصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه " .



وقال الفايز ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد صرح بكل وضوح ، بانه يجب أن يكون هناك تحالف دولي ، يفضي إلى مؤتمر دولي يفرض حل القضية الفلسطينية على إسرائيل فرضا وبالقوة ، مبينا الفايز ان اية مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وحدهما ستستمر سنوات ، فإسرائيل دائما تماطل ولا تريد السلام ، وتصريح لنتنياهو الاخير قال فيه وبالحرف الواحد " أنا الوحيد الذي يستطيع أن يمنع قيام دولة فلسطينية " ، لذلك يجب فرض الحل على اسرائيل بالقوة ، ووقف العدوان على قطاع غزه وحماية الشعب الفلسطيتي في الضفة الغربية ، ففي الوقت الذي يجري فيه عدوان على غزه ، هناك ايضا اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة وعمليات قتل وتهجير من البيوت .



وفيما يتعلق بسياسات اسرائيل العدوانية الرامية الى التهجير القسري للفلسطينيين ، سواء الى مصر او الاردن ، قال رئيس مجلس الاعيان ان هناك حديث قوي بين ساسة اسرائيل حول التهجير ، لكن جلالة الملك كان واضح في موضوع التهجير ، واعتبر جلالته ان هذا الامر بمثابة إعلان حرب على الأردن ، وحينها سيدافع الاردن عن ثوابته الوطنية وسيادته على ارضه ، وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وشعبنا مستعدين لدفاع عن وطنهم والتصدي لاي عدوان اسرائيلي ، وهنا نذكر دولة الاحتلال بمعركة الكرامة .



وردا على سؤال ان كان الخيار العسكري هو سيناريو وارد في مقابل خطط التهجير من الضفة الغربية؟ ، قال الفايز هذا اكيد ، وكذلك الموقف المصري ايضا ان حاولت اسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين ، فالاردن ومصر متفقان على ان التهجير هو إعلان حرب من قبل إسرائيل ، ويعني ايضا تصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة وتهويد القدس .



وفيما اذا كان إعلان الحرب يعني طرح الخيار العسكري من قبل كل من الأردن ومصر، هذا يعني أن إسرائيل لن تقدم على هذا المخطط أليس كذلك ؟ اكد الفايز ان هدف اسرائيل مما يجري في غزه والضفة الغربية ، هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني ، لكن وبرأيي الشخصي لا أعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية ستسمح بأن يكون هناك حرب ما بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، لأن ذلك سيوسع دائرة الصراع وسيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة ، ورسالة امريكا واوروبا يجب ان تكون واضحة بالنسبة لاسرائيل بانهم لن يسمحوا بالتهجير وبوقع حرب جديدة قد تنتقل الى صراع دولي .



وحول مطالبات رئيس مجلس الاعيان بموقف عربي وإسلامي موحد ، للتصدي للتطورات غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة وهذا الصمود ربما غير المسبوق ، والى إلى أي مدى ممكن ان يساعد اتخاذ مثل هذا الموقف في وقف العدوان ، اشار الفايز باعتقادي ان العدوان الاسرائيلي سيستمر ، لكن اسرائيل لن تنتصر على المقاومة وتقضي على حماس ، لكن استمرار العدوان يعني المزيد من التدمير والمزيد من الشهداء والمصابين ، لكن على اسرائيل ان تدرك ان الشعب الفلسطيني سيستمر بالمقاومة حتى اخر رمق ولو بقي فلسطينيا واحدا ، لذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي داعم للموقف الأردني لحث الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لوقف العدوان وعدم انقال الحرب على غزه الى حرب اقليمية ، وسيكون لذل ايضا انعكاسا على السلن العالمي .



وحول الية تسلم الاسرى من قبل كتاب القسام قال الفايز ان ذلك يدل على ان المقاومة تسيطر عل كامل قطاع غزة ، وان اسرائيل فشلت في تحقيق اهدافها في القطاع .



كما ان المعاملة التي تلقاها الاسرى الاسرائيليين هي معاملة حسنة نابعة من قيمنا واخلاقنا العربية والاسلامية ، وهي بعكس المعاملة الاسرائيلية للاسرى الفلسطينيين .

وحول السؤال التعلق بالفايز كونه أبرز شيوخ العشائر الكبيرة في الأردن، وكيف تنظر العشائر الأردنية إلى هذه التطورات في الاراضي الفلسطينية ، وأي تأثير وتفاعل بين موقف العشائر والموقف الأردني الرسمي؟ اوضح رئيس مجلس الاعيان بأن العشائر الأردنية هي جزء من النسيج الاجتماعي الأردني ، وقد قدمت الشهداء في سبيل فلسطين في ثورة عام 1936 وفي عام 1948 ، واستطاعت العشائر الاردنية انقاذ الضفة الغربية من براثن الصهيونية.

واضاف الفايز " العشائر الأردنية دائما داعمة لفلسطين وقضية فلسطين ، وهي جزء من المجتمع الأردني ككل، وهي داعمة للقضية الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين، قدمت الشهداء تلو الشهداء ، واختلط الدم الفلسطيني مع الدم الأردني على أرض فلسطين الطاهرة ، فالعشائر الأردنية عشائر وطنية ، وهي دائما مع فلسطين ومع شعب فلسطين ومع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.