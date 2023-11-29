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وكالة: حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة

11/29/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر مطلع، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافية.

ودخلت الهدنة في قطاع غزة يومها السادس، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انتهت في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات بمشاركة إسرائيلية وأميركية ومصرية وبحضور الوسيط القطري، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

وفي اليوم الـ 54 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إخلاء سبيلهم الليلة في إطار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11" إن هناك جهودا في إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة، علما أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتفاقا جديدا يتم بحثه في الدوحة يشمل إطلاق سراح كل المحتجزين بغزة مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن "هناك جهود ومساع لتمديد الهدنة".-(وكالات)

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