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صحة غزة تحمل إسرائيل مسؤولية حياة المرضى في مستشفيي العودة وكمال عدوان

11/29/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حمل مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية موت المرضى في مستشفيي العودة وكمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وطالب البرش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمالي القطاع، مشيرا إلى وجود نحو 600 مريض في غزة بحاجة إلى غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا.
وقال إن قسم غسيل الكلى في المستشفى الإندونيسي بحاجة إلى الوقود الذي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصوله إلى المستشفيات.

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