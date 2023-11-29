صحة غزة تحمل إسرائيل مسؤولية حياة المرضى في مستشفيي العودة وكمال عدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمل مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية موت المرضى في مستشفيي العودة وكمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وطالب البرش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمالي القطاع، مشيرا إلى وجود نحو 600 مريض في غزة بحاجة إلى غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا.
وقال إن قسم غسيل الكلى في المستشفى الإندونيسي بحاجة إلى الوقود الذي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصوله إلى المستشفيات.
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