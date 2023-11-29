الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في مدينة أريحا.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور، وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية، واقتحمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد أحيائه.
واندلعت مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة.
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