بلينكن: سنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.
وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، "سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "نود أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حققت - أولا وقبل كل شيء الافراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم".
وقال بلينكن إنه يعتقد أن التمديد يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.
وأضاف "إنهم يركزون أيضا بشكل كبير على إعادة مواطنيهم إلى إسرائيل لذا نكثف جهودنا لتحقيق ذلك".
ومن المقرر أن يقوم بلينكن بزيارته الثالثة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الحالية في غزة صباح الخميس، التي بدأت قبل ستة أيام بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي 7 تشرين الأول تسلل مقاتلو حماس إلى أراض تحتلها إسرائيل وقتلوا 1200 شخص وخطفوا 240 آخرين.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما سويت أجزاء كبيرة من شمال القطاع بالأرض.
وأبدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام والإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحركة الأربعاء في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء إلى وقف دائم للحرب.
وسمح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتّحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 محتجزا في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.
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