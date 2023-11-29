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بلينكن: سنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

11/29/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.
وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، "سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "نود أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حققت - أولا وقبل كل شيء الافراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم".
وقال بلينكن إنه يعتقد أن التمديد يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.
وأضاف "إنهم يركزون أيضا بشكل كبير على إعادة مواطنيهم إلى إسرائيل لذا نكثف جهودنا لتحقيق ذلك".
ومن المقرر أن يقوم بلينكن بزيارته الثالثة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الحالية في غزة صباح الخميس، التي بدأت قبل ستة أيام بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي 7 تشرين الأول تسلل مقاتلو حماس إلى أراض تحتلها إسرائيل وقتلوا 1200 شخص وخطفوا 240 آخرين.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما سويت أجزاء كبيرة من شمال القطاع بالأرض.
وأبدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام والإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحركة الأربعاء في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء إلى وقف دائم للحرب.
وسمح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتّحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 محتجزا في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.

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